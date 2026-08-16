Ştirea zilei

Angajată minoră a unui local din Blaj, amendată cu 5.000 de lei de ITM: A refuzat să completeze fișa de identificare solicitată de inspectori.  Instanța a înlocuit sancțiunea cu un avertisment

Ioana Oprean

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Angajată minoră a unui local din Blaj, amendată cu 5.000 de lei de ITM: A refuzat să completeze fișa de identificare solicitată de inspectori.  Instanța a înlocuit sancțiunea cu un avertisment

Judecătoria Blaj a admis în parte plângerea contravențională formulată de o tânără angajată a societății unei societăți comerciale Blaj, dispunând înlocuirea amenzii de 5.000 de lei aplicate de Inspectoratul Teritorial de Muncă cu sancțiunea avertismentului.

Instanța a menținut ca legal procesul-verbal de sancționare, dar a considerat amenda disproporționată. Potrivit dosarului, inspectorii de muncă au efectuat un control inopinat la punctul de lucru al societății, unde au identificat, cu sprijinul polițiștilor locali, o tânără care desfășura activitate de barman.

Aceasta a refuzat să completeze fișa de identificare solicitată de inspectori, notând pe document mențiunea „refuz să complete”. În baza acestui refuz, inspectorii au întocmit un proces-verbal de sancționare, aplicând amenda minimă prevăzută de Legea nr. 108/1999 pentru împiedicarea activității de control, respectiv 5.000 de lei.

Tânăra a contestat procesul-verbal, susținând că nu a refuzat identificarea din proprie inițiativă, ci la solicitarea expresă a administratorului societății, care i-ar fi cerut, telefonic, să nu semneze niciun document, invocând un conflict anterior cu ITM.

Petenta a mai arătat că inspectorii nu i-ar fi prezentat legitimațiile de control și a invocat constrângerea morală și eroarea de fapt drept cauze care ar înlătura caracterul contravențional al faptei, solicitând anularea amenzii sau, în subsidiar, înlocuirea acesteia cu un avertisment.

Inspectoratul Teritorial de Muncă a susținut legalitatea procesului-verbal, precizând că, la momentul controlului, administratorul societății a refuzat predarea documentelor și a instruit personalul să nu colaboreze cu inspectorii până la sosirea avocatei firmei, aceasta reproșând controlorilor că verificarea ar avea un caracter personal, în contextul unui proces câștigat anterior de societate împotriva instituției.

Instanța a reținut că fapta materială a fost dovedită, refuzul petentei de a completa fișa de identificare fiind confirmat atât de înscrisuri, cât și de declarația unui martor, administratorul societății, care a recunoscut că le-a cerut angajaților să nu ofere informații inspectorilor. Nu a fost luată în considerare precizarea privind constrângerea morală și eroarea de fapt, arătând că simpla teamă de a pierde locul de muncă sau raportul de subordonare față de angajator nu echivalează cu o constrângere reală.

Totuși, instanța a considerat amenda de 5.000 de lei excesivă, având în vedere că petenta era minoră la data faptei, se afla într-un raport de subordonare față de angajator și a acționat la indicațiile acestuia, fără a fi avut anterior alte sancțiuni contravenționale.

În final, s-a dispus înlocuirea amenzii cu avertisment scris, atrăgând totodată atenția petentei asupra pericolului social al faptei. Hotărârea, pronunțată la 14 iulie 2026, poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

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