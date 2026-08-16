VIDEO | Ziua Culturii Maghiare de la Mirăslău. Cum își păstrează comunitatea tradițiile și portul popular de peste un secol: „Am reconstituit portul după fotografii din 1897 sau 1910”

Ziua Culturii Maghiare de la Mirăslău. Cum își păstrează comunitatea tradițiile și portul popular de peste un secol: „Am reconstituit portul după fotografii din 1897 sau 1910”

Ziua Culturii Maghiare de la Mirăslău a ajuns, în acest an, la cea de-a 14-a ediție. Evenimentul a reunit participanți din mai multe țări și a cuprins activități dedicate păstrării și promovării tradițiilor comunității maghiare din zonă.

Jurnaliștii de la ziarulunirea.ro au stat de vorbă cu Szabó Csilla, organizatoarea evenimentului și președinta Asociației Miriszló Gyöngye, despre tradițiile păstrate la Mirăslău și despre povestea manifestării, organizată pentru prima dată în anul 2013.

„Primul scop este să păstrăm tradițiile”

Szabó Csilla a explicat că principalul obiectiv al evenimentului este păstrarea și transmiterea tradițiilor către generațiile tinere. În acest sens, organizatorii au dezvoltat parteneriate cu mai multe ansambluri populare din țară și din străinătate, colaborări care contribuie la diversificarea programului artistic.

„Primul scop este să păstrăm tradițiile și să avem parteneriate cu diferite ansambluri populare, atât din țară, cât și de peste hotare. Acum, cum am zis, suntem la a 14-a ediție. De 13 ani suntem parteneri cu «Festivalul Sfântul Ștefan de la Cluj». În parteneriat cu ei putem aduce mult mai numeroase ansambluri de peste hotare și astfel devine mai colorat, mai frumos programul nostru”, a explicat Szabó Csilla.

Participanți din Italia, Slovacia, Serbia, Ungaria și România

Ediția din acest an a adus la Mirăslău ansambluri din mai multe țări, printre care Italia, Slovacia, Serbia și Ungaria, alături de formații din România.

„În acest an, cei mai îndepărtați musafiri au sosit din Sicilia, avem participanți din Slovacia, din Serbia, Ungaria și de aici, din România, din Transilvania”, a precizat Szabó Csilla.

Organizatoarea este și coordonatoarea ansamblului „Miriszló Gyöngye”, înființat pentru a contribui la revigorarea tradițiilor locale și pentru a-i ajuta pe tineri să descopere și să învețe dansurile populare.

„Sunt și coordonatoarea ansamblului din Mirăslău, Miriszló Gyöngye, și totodată președinta asociației, Miriszló Gyöngye. Am înființat acest ansamblu ca să reînviem tradiția, să învețe tinerii dansurile populare, pe cale de dispariție”, a mai precizat organizatoarea.

„Am reconstituit portul popular din Mirăslău după fotografii din 1897 sau 1910”

Portul popular reprezintă un alt element important în păstrarea identității și tradițiilor comunității. Pentru a reda cât mai fidel costumul tradițional maghiar din Mirăslău, acesta a fost reconstituit pe baza unor fotografii vechi, realizate la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX.

„Am reconstituit portul popular din Mirăslău după fotografii, deci portul purtat de mine este portul popular maghiar din Mirăslău. Ne-am folosit de fotografii foarte vechi, din 1897, din 1910, să fie cât mai autentic. Eu așa am învățat, așa am aflat că orice port popular care datează înainte de Primul Război Mondial este autentic.

După al Doilea Război Mondial a venit comunismul și a ucis tradițiile autentice de pe sate, au modificat, au făcut cum au dorit ei, nepricepând, neștiind. Deci au modificat și au distrus autenticitatea în multe localități”, a spus, la final, Szabó Csilla, organizatoarea evenimentului și președinta Asociației Miriszló Gyöngye.

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