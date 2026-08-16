VIDEO | Ziua Culturii Maghiare de la Mirăslău. Cum își păstrează comunitatea tradițiile și portul popular de peste un secol: „Am reconstituit portul după fotografii din 1897 sau 1910”
Ziua Culturii Maghiare de la Mirăslău. Cum își păstrează comunitatea tradițiile și portul popular de peste un secol: „Am reconstituit portul după fotografii din 1897 sau 1910”
Ziua Culturii Maghiare de la Mirăslău a ajuns, în acest an, la cea de-a 14-a ediție. Evenimentul a reunit participanți din mai multe țări și a cuprins activități dedicate păstrării și promovării tradițiilor comunității maghiare din zonă.
Jurnaliștii de la ziarulunirea.ro au stat de vorbă cu Szabó Csilla, organizatoarea evenimentului și președinta Asociației Miriszló Gyöngye, despre tradițiile păstrate la Mirăslău și despre povestea manifestării, organizată pentru prima dată în anul 2013.
„Primul scop este să păstrăm tradițiile”
Szabó Csilla a explicat că principalul obiectiv al evenimentului este păstrarea și transmiterea tradițiilor către generațiile tinere. În acest sens, organizatorii au dezvoltat parteneriate cu mai multe ansambluri populare din țară și din străinătate, colaborări care contribuie la diversificarea programului artistic.
„Primul scop este să păstrăm tradițiile și să avem parteneriate cu diferite ansambluri populare, atât din țară, cât și de peste hotare. Acum, cum am zis, suntem la a 14-a ediție. De 13 ani suntem parteneri cu «Festivalul Sfântul Ștefan de la Cluj». În parteneriat cu ei putem aduce mult mai numeroase ansambluri de peste hotare și astfel devine mai colorat, mai frumos programul nostru”, a explicat Szabó Csilla.
Participanți din Italia, Slovacia, Serbia, Ungaria și România
Ediția din acest an a adus la Mirăslău ansambluri din mai multe țări, printre care Italia, Slovacia, Serbia și Ungaria, alături de formații din România.
„În acest an, cei mai îndepărtați musafiri au sosit din Sicilia, avem participanți din Slovacia, din Serbia, Ungaria și de aici, din România, din Transilvania”, a precizat Szabó Csilla.
Organizatoarea este și coordonatoarea ansamblului „Miriszló Gyöngye”, înființat pentru a contribui la revigorarea tradițiilor locale și pentru a-i ajuta pe tineri să descopere și să învețe dansurile populare.
„Sunt și coordonatoarea ansamblului din Mirăslău, Miriszló Gyöngye, și totodată președinta asociației, Miriszló Gyöngye. Am înființat acest ansamblu ca să reînviem tradiția, să învețe tinerii dansurile populare, pe cale de dispariție”, a mai precizat organizatoarea.
„Am reconstituit portul popular din Mirăslău după fotografii din 1897 sau 1910”
Portul popular reprezintă un alt element important în păstrarea identității și tradițiilor comunității. Pentru a reda cât mai fidel costumul tradițional maghiar din Mirăslău, acesta a fost reconstituit pe baza unor fotografii vechi, realizate la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX.
„Am reconstituit portul popular din Mirăslău după fotografii, deci portul purtat de mine este portul popular maghiar din Mirăslău. Ne-am folosit de fotografii foarte vechi, din 1897, din 1910, să fie cât mai autentic. Eu așa am învățat, așa am aflat că orice port popular care datează înainte de Primul Război Mondial este autentic.
După al Doilea Război Mondial a venit comunismul și a ucis tradițiile autentice de pe sate, au modificat, au făcut cum au dorit ei, nepricepând, neștiind. Deci au modificat și au distrus autenticitatea în multe localități”, a spus, la final, Szabó Csilla, organizatoarea evenimentului și președinta Asociației Miriszló Gyöngye.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Angajată minoră a unui local din Blaj, amendată cu 5.000 de lei de ITM: A refuzat să completeze fișa de identificare solicitată de inspectori. Instanța a înlocuit sancțiunea cu un avertisment
Angajată minoră a unui local din Blaj, amendată cu 5.000 de lei de ITM: A refuzat să completeze fișa de identificare solicitată de inspectori. Instanța a înlocuit sancțiunea cu un avertisment Judecătoria Blaj a admis în parte plângerea contravențională formulată de o tânără angajată a societății unei societăți comerciale Blaj, dispunând înlocuirea amenzii de 5.000 […]
VIDEO | Investiție în confortul clienților la Băile Sărate Ocna Mureș: La etaj vor fi amenajate peste 500 de vestiare, alături de cabine de schimb și dușuri
Investiție în confortul clienților la Băile Sărate Ocna Mureș: La etaj vor fi amenajate peste 500 de vestiare, alături de cabine de schimb și dușuri Un proiect de extindere este în desfășurare la Băile Sărate Ocna Mureș, unde se construiesc aproximativ 500-600 de vestiare noi, cu dușuri și cabine de schimb, pentru a răspunde numărului […]
UPDATE | Bărbat de 37 de ani, în stare gravă, scos din râul Mureș, în zona IMA Aiud: A fost transportat de urgență la spital
UPDATE | Persoană scoasă din râul Mureș, în zona IMA Aiud, în stop cardio-respirator. Salvatorii au început resuscitarea Pompierii au extras din râul Mureș un bărbat, de 37 de ani, duminică, 16 august 2026, în zona IMA Aiud. Acesta a fost preluat de echipajele medicale, după ce a răspuns manevrelor de resuscitare, și transportat de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | România, pe locul 2 la Olimpiada Internaţională de Informatică. Elevii români au obţinut patru medalii
România, pe locul 2 la Olimpiada Internaţională de Informatică. Elevii români au obţinut patru medalii Elevii români au cucerit anul...
România, avionul economic rămas fără combustibil. Expert: „Când ambele motoare merg, avionul urcă. Când se opresc, avionul se prăbușește”
România, avionul economic rămas fără combustibil. Expert: „Când ambele motoare merg, avionul urcă. Când se opresc, avionul se prăbușește” Economistul...
Știrea Zilei
Angajată minoră a unui local din Blaj, amendată cu 5.000 de lei de ITM: A refuzat să completeze fișa de identificare solicitată de inspectori. Instanța a înlocuit sancțiunea cu un avertisment
Angajată minoră a unui local din Blaj, amendată cu 5.000 de lei de ITM: A refuzat să completeze fișa de...
VIDEO | Ziua Culturii Maghiare de la Mirăslău. Cum își păstrează comunitatea tradițiile și portul popular de peste un secol: „Am reconstituit portul după fotografii din 1897 sau 1910”
Ziua Culturii Maghiare de la Mirăslău. Cum își păstrează comunitatea tradițiile și portul popular de peste un secol: „Am reconstituit...
Curier Județean
Autobuzele vor circula de mâine, 17 august, din nou la Alba Iulia: Serviciul de utilitate publică revine după două luni
Autobuzele vor circula de mâine, 17 august, din nou la Alba Iulia: Serviciul de utilitate publică revine după două luni ...
Incendiu de vegetație pe o stradă din Sebeș: Pompierii intervin cu o autospecială
Incendiu de vegetație pe o stradă din Sebeș: Pompierii intervin cu o autospecială Pompierii din Sebeș intervin pentru stingerea unui...
Politică Administrație
FOTO | Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă”
Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă” Consiliul Județean Alba a...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Peste 35.000 de oameni ar putea rămâne fără transport public de luni, iar domnul Ion Dumitrel DOARME sau se relaxează în concediu
Corneliu Mureșan, PSD Alba: Peste 35.000 de oameni ar putea rămâne fără transport public de luni, iar domnul Ion Dumitrel...
Opinii Comentarii
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul Frica de...
Mesaje și urări de „La mulți ani” de Sfânta Maria: Felicitări pe care poți să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Mesaje și urări de „La mulți ani” de Sfânta Maria 2026: Felicitări pe care poți să le trimiți sărbătoriților pe...