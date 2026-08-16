Ştirea zilei

VIDEO | Investiție în confortul clienților la Băile Sărate Ocna Mureș: La etaj vor fi amenajate peste 500 de vestiare, alături de cabine de schimb și dușuri

Bogdan Ilea

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acum 6 minute

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Investiție în confortul clienților la Băile Sărate Ocna Mureș: La etaj vor fi amenajate peste 500 de vestiare, alături de cabine de schimb și dușuri

Un proiect de extindere este în desfășurare la Băile Sărate Ocna Mureș, unde se construiesc aproximativ 500-600 de vestiare noi, cu dușuri și cabine de schimb, pentru a răspunde numărului crescut de turiști.

Investiția, finanțată din fondurile societății care administrează complexul balnear, va crește capacitatea totală la aproximativ 1.500-1.600 de vestiare.

Silviu Vințeler: „Am ajuns la concluzia că avem nevoie de mai multe vestiare”

Edilul din Ocna Mureș, Silviu Vințeler, a explicat că investiția este necesară datorită numărului mare de clienți din ultima perioadă: „Având în vedere numărul mare de clienți pe care l-am avut în ultima perioadă, în ultimii trei ani, împreună cu directorul și Consiliul de Administrație al Societății Băilor Sărate, am ajuns la concluzia că avem nevoie de mai multe vestiare.

În final, vor fi amenajate 500-600 de vestiare, cu dușuri și cabine de schimb, tot ceea ce este necesar pentru confortul clienților. Se va construi încă un etaj, unde vor fi amenajate aceste 500-600 de locuri de vestiar”, a explicat primarul.

Accesul către noul etaj va fi asigurat prin două scări suplimentare, prevăzute în proiect și autorizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Totodată, va fi amenajată și o scară de acces direct către „plajă”, destinată utilizării pe timpul verii, în timp ce scările interioare vor fi folosite în sezonul rece.

Capacitatea actuală a vestiarelor nu mai face față numărului de turiști

În prezent, Băile Sărate dispun de aproximativ 1.000 de locuri în vestiare, însă acestea sunt insuficiente. Odată cu finalizarea investiției, capacitatea totală va ajunge la aproximativ 1.500-1.600 de locuri:

„Vestiarele au undeva în jur de 1.000 de locuri, dar sunt câteodată insuficiente. Și atunci am ajuns la concluzia că încă 500-600 de vestiare sunt necesare. Bazinele sunt generoase, sunt foarte mari și nu dau impresia de aglomerație, însă vestiarele sunt destul de aglomerate”, a mai afirmat edilul.

Lucrările sunt finanțate din fondurile Societății Băile Sărate S.A., compania care administrează complexul balnear: „Investiția este finanțată de societatea care administrează Băile Sărate, Societatea Băile Sărate S.A., unde parteneri sunt Consiliul Județean Alba, cu 50%, și orașul Ocna Mureș, cu 50%”, a mai precizat Silviu Vințeler.

Termenul estimat pentru finalizarea investiției este luna noiembrie a acestui an.

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