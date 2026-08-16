VIDEO | Investiție în confortul clienților la Băile Sărate Ocna Mureș: La etaj vor fi amenajate peste 500 de vestiare, alături de cabine de schimb și dușuri
Investiție în confortul clienților la Băile Sărate Ocna Mureș: La etaj vor fi amenajate peste 500 de vestiare, alături de cabine de schimb și dușuri
Un proiect de extindere este în desfășurare la Băile Sărate Ocna Mureș, unde se construiesc aproximativ 500-600 de vestiare noi, cu dușuri și cabine de schimb, pentru a răspunde numărului crescut de turiști.
Investiția, finanțată din fondurile societății care administrează complexul balnear, va crește capacitatea totală la aproximativ 1.500-1.600 de vestiare.
Silviu Vințeler: „Am ajuns la concluzia că avem nevoie de mai multe vestiare”
Edilul din Ocna Mureș, Silviu Vințeler, a explicat că investiția este necesară datorită numărului mare de clienți din ultima perioadă: „Având în vedere numărul mare de clienți pe care l-am avut în ultima perioadă, în ultimii trei ani, împreună cu directorul și Consiliul de Administrație al Societății Băilor Sărate, am ajuns la concluzia că avem nevoie de mai multe vestiare.
În final, vor fi amenajate 500-600 de vestiare, cu dușuri și cabine de schimb, tot ceea ce este necesar pentru confortul clienților. Se va construi încă un etaj, unde vor fi amenajate aceste 500-600 de locuri de vestiar”, a explicat primarul.
Accesul către noul etaj va fi asigurat prin două scări suplimentare, prevăzute în proiect și autorizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență.
Totodată, va fi amenajată și o scară de acces direct către „plajă”, destinată utilizării pe timpul verii, în timp ce scările interioare vor fi folosite în sezonul rece.
Capacitatea actuală a vestiarelor nu mai face față numărului de turiști
În prezent, Băile Sărate dispun de aproximativ 1.000 de locuri în vestiare, însă acestea sunt insuficiente. Odată cu finalizarea investiției, capacitatea totală va ajunge la aproximativ 1.500-1.600 de locuri:
„Vestiarele au undeva în jur de 1.000 de locuri, dar sunt câteodată insuficiente. Și atunci am ajuns la concluzia că încă 500-600 de vestiare sunt necesare. Bazinele sunt generoase, sunt foarte mari și nu dau impresia de aglomerație, însă vestiarele sunt destul de aglomerate”, a mai afirmat edilul.
Lucrările sunt finanțate din fondurile Societății Băile Sărate S.A., compania care administrează complexul balnear: „Investiția este finanțată de societatea care administrează Băile Sărate, Societatea Băile Sărate S.A., unde parteneri sunt Consiliul Județean Alba, cu 50%, și orașul Ocna Mureș, cu 50%”, a mai precizat Silviu Vințeler.
Termenul estimat pentru finalizarea investiției este luna noiembrie a acestui an.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
UPDATE | Bărbat de 37 de ani, în stare gravă, scos din râul Mureș, în zona IMA Aiud: A fost transportat de urgență la spital
UPDATE | Persoană scoasă din râul Mureș, în zona IMA Aiud, în stop cardio-respirator. Salvatorii au început resuscitarea Pompierii au extras din râul Mureș un bărbat, de 37 de ani, duminică, 16 august 2026, în zona IMA Aiud. Acesta a fost preluat de echipajele medicale, după ce a răspuns manevrelor de resuscitare, și transportat de […]
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 16 august. Condițiile de înscriere la concurs
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 16 august. Condițiile de înscriere la concurs Mai multe instituții publice din Alba anunță posturi vacante la data de 16 august 2026 și organizează concursuri în perioada următoare. Pentru ocuparea posturilor, candidații trebuie să îndeplinească anumite condiții privind studiile, vechimea în muncă […]
Record negativ! Astăzi se împlinesc două luni fără transport public în Alba Iulia. De când vor circula din nou autobuzele în municipiu
Record negativ! Astăzi se împlinesc două luni fără transport public în Alba Iulia. De când vor circula din nou autobuzele în municipiu Astăzi, 16 august 2026, se împlinesc două luni de când criza transportului public din Alba Iulia s-a declanșat, ceea ce reprezintă un record negativ pentru municipiu. Mai exact, în data de 16 iunie, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | România, pe locul 2 la Olimpiada Internaţională de Informatică. Elevii români au obţinut patru medalii
România, pe locul 2 la Olimpiada Internaţională de Informatică. Elevii români au obţinut patru medalii Elevii români au cucerit anul...
România, avionul economic rămas fără combustibil. Expert: „Când ambele motoare merg, avionul urcă. Când se opresc, avionul se prăbușește”
România, avionul economic rămas fără combustibil. Expert: „Când ambele motoare merg, avionul urcă. Când se opresc, avionul se prăbușește” Economistul...
Știrea Zilei
VIDEO | Investiție în confortul clienților la Băile Sărate Ocna Mureș: La etaj vor fi amenajate peste 500 de vestiare, alături de cabine de schimb și dușuri
Investiție în confortul clienților la Băile Sărate Ocna Mureș: La etaj vor fi amenajate peste 500 de vestiare, alături de...
UPDATE | Bărbat de 37 de ani, în stare gravă, scos din râul Mureș, în zona IMA Aiud: A fost transportat de urgență la spital
UPDATE | Persoană scoasă din râul Mureș, în zona IMA Aiud, în stop cardio-respirator. Salvatorii au început resuscitarea Pompierii au...
Curier Județean
Incendiu de vegetație pe o stradă din Sebeș: Pompierii intervin cu o autospecială
Incendiu de vegetație pe o stradă din Sebeș: Pompierii intervin cu o autospecială Pompierii din Sebeș intervin pentru stingerea unui...
Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia, supusă unor lucrări de reparații curente: Procedură de achiziție demarată
Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia, supusă unor lucrări de reparații curente: Procedură de achiziție demarată Primăria Municipiului Alba Iulia...
Politică Administrație
FOTO | Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă”
Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă” Consiliul Județean Alba a...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Peste 35.000 de oameni ar putea rămâne fără transport public de luni, iar domnul Ion Dumitrel DOARME sau se relaxează în concediu
Corneliu Mureșan, PSD Alba: Peste 35.000 de oameni ar putea rămâne fără transport public de luni, iar domnul Ion Dumitrel...
Opinii Comentarii
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul Frica de...
Mesaje și urări de „La mulți ani” de Sfânta Maria: Felicitări pe care poți să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Mesaje și urări de „La mulți ani” de Sfânta Maria 2026: Felicitări pe care poți să le trimiți sărbătoriților pe...