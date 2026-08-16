Incendiu de vegetație pe o stradă din Sebeș: Pompierii intervin cu o autospecială

Pompierii din Sebeș intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată de pe strada Luncii, astăzi, 16 august 2026.

Conform ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată în mun. Sebes, str. Luncii, nr. 49.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și SVSU Sebeș.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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