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Foto | Autostrada A1: „Botezul” asfaltului pe primii kilometri ai secțiunii Margina – Holdea

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 minute

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Autostrada A1: „Botezul” asfaltului pe primii kilometri ai secțiunii Margina – Holdea

Se așterne asfalt pe primii kilometri ai Secțiunii de autostradă Margina – Holdea (A1), a anunțat în după amiaza zilei de vineri, 21 august 2026 directorul general CNAIR, Cristian Pistol. 

Potrivit acestuia, lucrările pe întregul șantier au ajuns deja la un stadiu fizic de 72%.

„Antreprenorul român (UMB Spedition) așterne stratul de bază pe aproximativ 4 km, iar până acum a folosit circa 3.000 de tone de asfalt.

În paralel, antreprenorul a montat fabrica de grinzi prefabricate în care vor fi produse cele 328 de grinzi necesare celor 5 structuri (trei pasaje și două viaducte).

Au fost deja livrate în șantier primele 18 grinzi, cu lungimea de 40 m.

Continuă și lucrările la tuneluri. La Tunelul 1, unde ambele galerii au fost străpunse (415 m și 367,5 m), se lucrează la sistemul de drenaj.

La Tunelul 2, format din două galerii (1.985 m și 1.825 m), continuă excavațiile:

– la galeria din stânga au mai rămas de excavat 85 m,

– la galeria din dreapta au mai rămas de excavat 5 m.

Contractul, cu o valoare de 1,82 miliarde lei (fără TVA), este finanțat prin #PNRR.

Odată cu deschiderea circulației pe cei 9,13 km ai secțiunii Margina – Holdea (A1), va fi asigurată legătura completă pe autostradă între Boița (județul Sibiu) și frontiera de vest a României (Nădlac), pe o distanță de peste 360 km”, a precizat Cristian Pistol.

sursa foto: captură video Cristian Pistol – CNAIR / Facebook

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