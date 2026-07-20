Foto | Autobază pentru flota de autobuze și microbuze electrice la Alba Iulia, în zona adiacentă șoselei de centură: Acord de mediu solicitat pentru proiectul „relocat” de la Partoș
Autobază pentru flota de autobuze și microbuze electrice la Alba Iulia, în zona adiacentă șoselei de centură: Acord de mediu solicitat pentru proiectul „relocat” de la Partoș
Primăria Municipiului Alba Iulia a depus la Agenția pentru Protecția Mediului Alba solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Realizare infrastructură pentru dezvoltare sistem de transport public local/zonal de călători”.
Planul prevede construcția unei autobaze pe un teren intravilan în suprafață de 15.853 mp (nr. cadastral 125948), situat în zona de est a orașului, adiacent Șoselei de Centură.
Durata estimată pentru implementarea lucrărilor este de 12 luni.
Proiectul a fost realizat de societatea S.C. MÂNADELUCRU S.R.L., prin arhitectul Dorin Ștefan Adam.
Detaliile tehnice ale obiectivului: Capacitate de parcare și încărcare
Noua autobază va asigura gararea și gestionarea flotei de autobuze electrice. Clădirea principală va fi realizată din structură metalică, beton prefabricat și panouri termoizolante, fiind compartimentată astfel:
*Hală de garare și încărcare lentă: Spațiu interior amenajat pentru 40 de autobuze electrice, destinat încărcării pe timp de nopții. Clădirea include o zonă de spălătorie, ateliere pentru reparații curente și spații tehnice sau de depozitare (380 mp utili, cu posibilitate de extindere prin etajare parțială).
*Parcare exterioară pentru autobuze: 20 de locuri dedicate, dintre care 7 vor fi echipate inițial cu stații de încărcare rapidă, iar restul de 13 vor fi pre-echipate pentru extinderi viitoare.
*Parcare Park & Ride: În zona de est a amplasamentului vor fi amenajate 104 locuri de parcare pentru autoturisme (inclusiv 4 locuri destinate persoanelor cu dizabilități) și 24 de stații de încărcare pentru vehicule electrice.
*Stație de biciclete: Lângă accesul secundar va fi amplasat un punct de bike-sharing cu 20 de locuri de parcare pentru biciclete.
Corpul administrativ va avea un regim de înălțime P+2 etaje. Parterul va găzdui recepția și vestiarele pentru personal, la etajul 1 vor fi amenajate birouri administrative și o sală de ședințe, iar etajul 2 va cuprinde spații pentru echipamente IT, birouri suplimentare și o chicinetă.
Indicatori urbanistici
Indicatorii propuși prin documentație se încadrează în reglementările urbanistice ale zonei:
Suprafață construită la sol: 4.577 mp (Procent de Ocupare a Terenului – POT propus: 28,87%, față de maximul permis de 50%).
Suprafață desfășurată totală: 5.220,70 mp (Coeficient de Utilizare a Terenului – CUT propus: 0,33).
Spații verzi și zone plantate: 4.844 mp (30,56% din suprafața totală a terenului).
Regim de înălțime: P+2E (înălțime maximă de 12 metri).
Măsuri de protecție a mediului și gestionarea deșeurilor
În faza de șantier, programul de lucru va fi limitat la intervalul orar 08:00 – 19:00, cu respectarea orelor de liniște (14:00 – 16:00), pentru a reduce disconfortul fonic.
În faza de operare, activitatea va genera deșeuri specifice (baterii litiu-ion uzate după expirarea ciclului de viață de 5-8 ani, uleiuri hidraulice și antigel). Acestea vor fi colectate selectiv în recipiente etanșe, depozitate în spații dedicate, ventilate și asigurate la foc, urmând să fie predate operatorilor autorizați. Pentru eficientizarea consumului de resurse, pe acoperișul clădirii vor fi instalate panouri fotovoltaice, iar apele pluviale vor fi colectate într-un bazin special pentru irigarea zonelor verzi.
Consultare publică
Documentația tehnică poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Alba (str. Lalelelor, nr. 7B) și la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia (Str. Calea Moților, nr. 5A), de luni până joi între orele 09:00 – 14:00 și vineri între orele 09:00 – 13:00.
Observațiile sau sugestiile publicului pot fi depuse în scris la sediul autorității de mediu.
Planul inițial: Amplasamentul din cartierul Partoș
Inițial, proiectul de realizare a infrastructurii pentru transportul public (finanțat parțial din fonduri europene prin PNRR pentru achiziția de autobuze electrice) fusese gândit pe o suprafață de 18.367 mp situată pe strada Gemenilor nr. 13, în cartierul Partoș.
Primăria a trecut prin etapele de expropriere a terenului (costuri estimate atunci la peste 1 milion de lei), a elaborat Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) pus în consultare publică spre finalul anului 2024 și aprobase inclusiv extinderea rețelei electrice de medie tensiune (investiție de circa 3,5 milioane de lei din bugetul local)
Motivul renunțării la locația din Partoș: Blocajul arheologic
Principala problemă a amplasamentului inițial a fost suprapunerea peste situl arheologic al orașului antic Apulum (epoca romană).În urma prospecțiilor magnetometrice și a scanărilor georadar efectuate pe teren în 2024, au fost detectate structuri îngropate cu potențial arheologic ridicat.Pentru a putea demara orice lucrare,
Primăria a fost obligată să contracteze servicii costisitoare de descărcare arheologică (estimate în vara anului 2025 la aproximativ 890.000 lei fără TVA, cu o durată minimă de implementare a cercetării de 5 luni).Perspectiva unor săpături arheologice de lungă durată, riscul de a descoperi vestigii ce nu pot fi mutate și, implicit, pericolul de a depăși termenele stricte impuse pentru proiectele cu finanțare externă au blocat fezabilitatea tehnică a locației din Partoș.
Noul amplasament: Reconfigurarea proiectului
Pentru a securiza investiția și a evita situl Apulum, administrația locală a reconfigurat Planul Urbanistic Zonal (PUZ) și a relocat proiectul pe un teren liber de sarcini istorice mari, situat tot în partea de est, însă adiacent Șoselei de Centură (noul amplasament de 15.853 mp identificat prin nr. cad. 125948).
Prin mutarea proiectului pe acest amplasament, municipalitatea păstrează funcțiunile esențiale (hala pentru 60 de autobuze electrice, sistemul Park & Ride, stațiile de încărcare lentă/rapidă și bike-sharing), eliminând însă riscul de sistare a lucrărilor din motive de conservare patrimonială.
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