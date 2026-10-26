Impozitele pe locuinţe ar putea creşte de cinci ori în 2027: Taxa pe lux ar putea aduce dări mai mari pentru unele proprietăţi. Avertismentul economiştilor
Impozitele pe locuinţe ar putea creşte de cinci ori în 2027: Taxa pe lux ar putea aduce dări mai mari pentru unele proprietăţi. Avertismentul economiştilor
Noul Guvern vrea impozite şi mai mari pentru locuinţe, la nici un an de la dublarea taxelor pe proprietate. Românii ar putea fi taxaţi în funcţie de valoarea de piaţă a imobilului, nu doar după suprafață și zonă, ca acum. În marile orașe, impozitul s-ar putea dubla.
Cei mai afectați ar fi proprietarii caselor vechi din cartierele scumpe, care ar avea de plătit şi… taxa pe lux. Deși măsura apare în programul de guvernare, social-democrații se delimitează acum de ea și spun că reformele nu au sens dacă îi împovărează pe românii cu venituri mici.
În prezent, la stabilirea impozitului se iau în calcul suprafaţa, materialele de construcţie şi zona. În viitor, guvernanţii ar vrea să se ţină cont şi de valoarea de piaţă a imobilului. În oraşele mari, taxele s-ar putea dubla. Din nou, după ce s-au mai dublat o dată la începutul anului. În cartierele selecte, impozitul ar putea fi şi de cinci ori mai mare.
Impozitele pe locuinţe ar putea creşte de cinci ori în cartierele scumpe
Pentru un apartament cu 2 camere din centrul Capitalei, impozitul ar putea urca de la 450 de lei la peste 1.000 de lei. În timp ce pentru o casă mai veche, dintr-un cartier scump din Bucureşti, impozitul poate urca de la o mie de lei până la 5.000 de lei.
Experţii fiscali spun, însă, că va fi greu să se stabilească o valoare de piaţă corectă.
„Preţul de piaţă al imobilului nu poţi să-l ştii decât atunci când îl vinzi. Poţi să estimezi. Dar de ce să plătim un impozit la o valoare estimată?”, a precizat Dan Schwartz, analist fiscal.
„Nu ştiu ce criterii au ca să evalueze la costul pieţei. Unde stau eu, e bloc făcut din ’69. Şi dacă judecă după noile amplasamente rezidenţiale, unde a ajuns metrul la peste 1.000 de euro, nu e normal”, a spus o altă persoană.
Taxa pe lux ar putea aduce impozite mai mari pentru unele proprietăţi
În cazul locuinţelor care au o valoare mai mare de 2.5 milioane de lei – adică vreo 470.000 de euro, s-ar putea adăuga şi taxa pe lux. Proprietarii acestora ar putea ajunge să plătească şi de 27 de ori mai mult decât în prezent.
„Vei ajunge să dai afară din case, oameni normali, pensionari. Nu poţi să taxezi urmărind acei bogaţi, să taxezi locuinţele pentru simplu fapt că se află în centru, unde valorile sunt mult mai mari. În centru nu locuiesc doar bogaţi, locuiesc şi oameni normali”, a explicat Cristi Păun, profesor de economie.
Avertismentul economiştilor
De asemenea, legea ar trebui să facă diferența între cei care locuiesc în casa lor și cei care dețin proprietăți pentru afaceri, cred analiştii.
„E important ca impozitele şi taxele să fie stabilite în concordanţă cu capacitatea de plată a contribuabililor. Dacă guvernul consideră că impozitele şi taxele sunt subdimensionate, ok, o ajustare poate e necesară. Metoda pe care o avem acum mi se pare cea mai rezonabilă”, a declarat Dan Schwartz.
„Noi plătim aceste case din venituri care au fost deja impozitate. În momentul în care cumpărăm aceste case pe credit, plătim de 2-3 ori valoarea acestor case. Apoi statul vine şi ne ia un venit suplimentar. De ce nu punem impozit şi pe aspiratorul din casă, televizorul și ele fac parte din proprietatea noastră”, a adăugat Cristi Păun.
„E o perioadă în care nimeni nu are bani…Oamenii vor cumpăra mai puţine alimente, vor pleca mai puţin în concediu… ca să plătească impozitele”, a subliniat un contribuabil.
Ideea impozitării în funcţie de valoarea de piaţă a imobilului nu e nouă. A apărut şi în programele Guvernelor anterioare, însă n-a fost pusă în practică. Actualul Guvern spune acum că măsura s-ar putea implementa treptat.
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