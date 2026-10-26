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Președintele PSD, Sorin Grindeanu: ,,Anul viitor taxele pentru români și companiile românești nu vor crește”

Bogdan Ilea

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu: ,,Anul viitor taxele pentru români și companiile românești nu vor crește”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat luni, la finalul ședinței Biroului Permanent Național al partidului, că în 2027 nu vor fi majorate taxele pentru populație și companiile românești.

Petrecerea Divorțaților

Acesta a criticat politicile de austeritate ale fostei guvernări Bolojan, pe care a descris-o drept o „guvernare cu barda”, și a susținut că PSD va pune accent pe relansarea economică.

„Nu vom accepta risipa banului public, dar nici nu vom accepta ideea că orice problemă a bugetului trebuie rezolvată punând noi taxe pe români și pe firmele românești. De aceea vreau să fiu foarte clar, fiindcă am văzut o dezbatere în aceste zile: anul viitor taxele pentru români și companiile românești nu vor crește. Economia are nevoie de predictibilitate și acest lucru îl vom asigura”, a declarat Sorin Grindeanu, luni, după ședința conducerii PSD.

Declarațiile vin în contextul discuțiilor privind posibilitatea unor noi majorări de taxe în 2027, dar și al schimburilor de acuzații dintre PSD și PNL pe tema situației economice. Referindu-se la liberali, Grindeanu i-a acuzat că au contribuit la creșterea cheltuielilor statului cu 31 de miliarde de lei față de 2025.

Declarațiile vin în contextul discuțiilor privind posibilitatea unor noi majorări de taxe în 2027, dar și al schimburilor de acuzații dintre PSD și PNL pe tema situației economice. Referindu-se la liberali, Grindeanu i-a acuzat că au contribuit la creșterea cheltuielilor statului cu 31 de miliarde de lei față de 2025.

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