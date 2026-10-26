Video | Ninge pe Transalpina: Circulația între Rânca și Obârșia Lotrului, închisă temporar din cauza vremii nefavorabile
Ninge pe Transalpina: Circulația între Rânca și Obârșia Lotrului, închisă temporar din cauza vremii nefavorabile
Ninsoarea și condițiile meteorologice nefavorabile au dus la închiderea temporară a circulației pe sectorul montan al DN 67C – Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului, începând de luni, 26 octombrie 2026, de la ora 18:00.
,,Începând cu data de 26 octombrie 2026, ora 18:00, circulația rutieră pe sectorul montan al DN 67C Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului, a fost închisă temporar din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.
Având în vedere prognoza meteorologică pentru zilele următoare, nu putem estima, în acest moment, data redeschiderii circulației.
Reluarea traficului va depinde de evoluția vremii și de condițiile de siguranță de pe sectorul de drum.
Atragem atenția participanților la trafic că în perioada când circulația rutieră este restricționată, pe acest sector nu se fac revizii cu utilaje.”, a transmis DRDP Craiova.
Foto: Arhivă (rol ilustrativ)
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