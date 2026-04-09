FOTO | Aur la volei feminin pentru elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Locul I în prima etapă a Olimpiadei sportului militar liceal

Echipa de volei feminin a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia a ocupat locul I în prima etapă a Olimpiadei sportului militar liceal. 

O performanță deosebită având în vedere că întrecerea a adus față în față echipe bine pregătite, care au oferit meciuri spectaculoase și echilibrate. Pentru fetele pregătite de doamna profesoară Felicia Vancea, fiecare partidă a fost o provocare. Să-și depășească emoțiile, să își coordoneze cât mai bine evoluțiile și să joace la capacitate maximă. Indicațiile doamnei profesoare și susținerea necondiționată a colegilor la toate partidele, au contribuit la obținerea acestui succes, se arată într-un mesaj publicat de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

„Câștigarea locului I reprezintă o realizare deosebită pentru noi, care reflectă nu doar talentul, ci și munca, disciplina și spiritul de echipă care ne-au definit pe parcursul întregii competiții. Este o victorie construită prin efort constant, încredere reciprocă și dorința de a ne depăși limitele. Suntem mândre de fiecare moment petrecut pe teren, de fiecare punct câștigat și de modul în care am rămas unite indiferent de provocări. Această reușită nu este doar despre un trofeu, ci despre lecțiile învățate, prieteniile consolidate și caracterul format prin sport. Privim această victorie ca pe un nou început, o motivație de a continua să evoluăm și să reprezentăm cu onoare valorile liceului”, au spus fetele.

Din echipa campioană fac parte elev sergent Diandra Câmpeanu, elev sergent major Georgiana Bozga, elevele sergent Delia Dogaru și Daria Cășeriu, elevele caporal Mara Puric, Maria Fetița, Bianca Vrânceanu, elevele fruntaș Alexandra Năprădean, Alisa Toplicean, Raisa Ștefan și eleva Natalia Baran, se mai arată în mesajul publicat de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

FOTO | Miruna-Maria Șerban, elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, calificată la etapa națională a Concursului Național Interdisciplinar „Ionel Teodoreanu” 2026

Miruna-Maria Șerban, elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu" Alba Iulia, calificată la etapa națională a Concursului Național Interdisciplinar „Ionel Teodoreanu" 2026 Miruna-Maria Șerban, elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu" Alba Iulia, s-a calificat la etapa națională a Concursului Național Interdisciplinar „Ionel Teodoreanu" 2026.  „Felicitări elevei Șerban Miruna-Maria din clasa a VIII-a A de la Școala […]

ANUNŢ privind Organizarea de Licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea de spații temporar disponibile UTC-N

ANUNŢ privind Organizarea de Licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea de spații temporar disponibile UTC-N 1. Instituția organizatoare: Universitatea Tehnică din Cluj, activitate economică, cod fiscal RO13847750 , Str. Memorandumului, nr. 28, localitatea Cluj –Napoca, județul Cluj. 2. Procedura aplicată: Licitație publică deschisă cu strigare. 3. Locul, data și ora desfășurării licitației: Universitatea Tehnică […]

9 aprilie 2026 | Temperaturi sub 0 grade în noaptea de miercuri spre joi în zona montană din Alba: Ce va urma

9 aprilie 2026 | Temperaturi sub 0 grade în noaptea de miercuri spre joi în zona montană din Alba: Ce va urma Mercurul din termometre a scăzut destul de mult sub 0 grade în zona montană din Alba în noaptea de miercuri spre joi. Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), joi, 9 aprilie 2026, la […]

