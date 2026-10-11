Trotuare și șanțuri betonate pe DJ107E, la Lopadea Nouă: A fost lansată licitația pentru execuția lucrărilor
Trotuare și șanțuri betonate pe DJ107E, la Lopadea Nouă: A fost lansată licitația pentru execuția lucrărilor
Primăria Lopadea Nouă a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de contractare prin licitație publică a lucrărilor de execuție aferente proiectului „„Amenajare șanțuri și trotuare adiacente drumului județean în intravilanul localității Lopadea Nouă, comuna Lopadea Nouă, județul Alba-tronsonul 1”.
Valoarea totală estimată a contractului propus este de 899.342,43 lei, fără TVA.
Data limită pentru primirea ofertelor este 27 octombrie 2026.
Durata prevăzută pentru execuția lucrărilor este de aproximativ șase luni.
Proiectul vizează un sector de 752 de metri din drumul județean DJ107E, aflat în intravilanul localității.
Trotuare, șanțuri betonate și acostamente refăcute
Documentația tehnică prevede lucrări pe ambele părți ale drumului județean, cu scopul de a asigura condiții mai bune pentru circulația pietonilor și pentru evacuarea apelor pluviale.
Printre principalele intervenții planificate se numără amenajarea a 293 de metri de trotuare, cu o lățime de 1,20 metri, precum și realizarea a aproximativ 699 de metri de șanțuri betonate, adaptate configurației terenului și necesităților de drenaj.
Proiectul include și refacerea a peste 1.000 de metri de acostamente, amenajarea unei rigole carosabile, modernizarea și repararea podețelor transversale, precum și realizarea a 30 de accese către proprietăți. De asemenea, este prevăzută amenajarea unei parcări cu suprafața de 165 de metri pătrați.
Trotuarele vor fi executate din pavele autoblocante, montate pe fundații din balast și piatră spartă și încadrate cu borduri prefabricate. Configurația acestora va permite evacuarea apelor pluviale, astfel încât circulația pietonală să se desfășoare în condiții mai bune.
Accesele către gospodării vor fi amenajate astfel încât să asigure accesul facil al proprietarilor și să nu întrerupă continuitatea sistemului de colectare și evacuare a apelor.
Lipsa trotuarelor și degradarea șanțurilor, printre problemele identificate
Necesitatea investiției este justificată prin starea actuală a infrastructurii de pe sectorul analizat. Potrivit documentației proiectului, în anumite zone trotuarele lipsesc, iar șanțurile existente sunt degradate, colmatate sau nu asigură continuitatea necesară pentru preluarea apelor de suprafață.
În aceste condiții, pietonii sunt nevoiți să utilizeze acostamentele ori spațiile verzi de la marginea drumului, ceea ce poate genera situații de risc, în special în zonele cu vizibilitate redusă sau cu trafic rutier intens.
Totodată, evacuarea deficitară a apelor pluviale favorizează acumularea apei în apropierea carosabilului și a proprietăților, afectând funcționalitatea infrastructurii existente.
Prin realizarea lucrărilor, administrația locală urmărește creșterea siguranței pietonilor și a participanților la trafic, îmbunătățirea accesului la gospodării și obiectivele publice, precum și reducerea problemelor generate de scurgerea necorespunzătoare a apelor pluviale.
foto – cu rol ilustrativ
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