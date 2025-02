Atomic Blaj, performanță excelentă: calificare la turneele semifinale de volei U 13 și U 15, fără eșec!

Performanță remarcabilă pentru secția de volei de la Atomic Blaj, reușindu-se calificarea la turneele semifinale Under 13 și Under 15, fără înfrângere.

Echipele calificate sunt Atomic Black, la ambele categorii competiționale. Turneele semifinale sunt prevăzute în 28-30 martie, la Under 15, iar la Under 13, în perioada 4-6 aprilie, locațiile nefiind deocamdată stabilite.

Secția de volei a tânărului club din „Mica Romă” își confirmă încă o dată valoarea și seriozitatea pregătirii printr-un rezultat de excepție în sezonul competițional 2024/2025. Echipele de la categoriile Under 13 și Under 15 au reușit calificarea la turneele semifinale, la feminin, ocupând primul loc în grupele lor, fără a pierde vreun meci.

„Această reușită demonstrează atât nivelul ridicat al antrenamentelor, cât și implicarea sportivilor și a staff-ului tehnic. Faptul că echipele și-au dominat adversarii și au obținut calificarea de pe prima poziție arată determinarea și calitatea pregătirii din cadrul clubului”, a menționat antrenorul Dan Balu, cel care pregătește ambele formații calificate la turneele semifinale.

Un aspect important care trebuie evidențiat este că, în actuala ediție de campionat, Atomic Blaj a înscris un număr record de echipe: două formații la categoria Under 15 și trei echipe la Under 13. De asemenea, Clubul Atomic Blaj este singurul club din România care a înscris trei echipe Under 13 în campionat, un exemplu clar al implicării clubului pentru dezvoltarea tinerei generații de sportivi. Mai mult, toate echipele la respectiva categorie de vârstă au fost constituite exclusiv pe criteriul vârstei, oferind astfel fiecărui copil oportunitatea de a evolua într-un mediu competitiv adecvat dezvoltării sale sportive.

„Rezultatele excelente obținute până acum confirmă direcția corectă în care se îndreaptă secția de volei Atomic Blaj, iar calificarea la turneele semifinale reprezintă un pas important spre obiectivul final al sezonului. Felicitări sportivilor, antrenorilor și tuturor celor implicați în acest succes! Mult succes în continuare!”, a mai transmis Dan Balu.

Antrenorii echipelor Atomic Blaj sunt la Under 15, Atomick Black și Atomic Red (Dan Balu), Under 13 Atomic Black (Dan Balu), Under 13 Atomic Red (Traian Mărginean), Under 13 Atomic Blue (Raluca Tătar Rotar).

Trebuie menționați sponsorii: Bosch Automotive, Apidava, Asociația „Jidvei – Viitor prin Educație”, Prenis, Cuptorul de sub Curte, Bona Lux, DepoMarket, Animal Ferma, Blackie Vet; partenerii – Primăria municipiului Blaj, Colegiul „IM Clain” Blaj, Liceul „Timotei Cipariu” Blaj, dar și partenerii media, Radio Blaj și ziarul Unirea. (

