Veste extraordinară, Alba intră în Europa! Arbitrul Alexandru Vodă, delegat în premieră în Europa League, la partida Celta Vigo – Bologna, de joi, 11 decembrie

Veste extraordinară pentru arbitrajul din Alba: albaiulianul Alexandru Vodă fiind delegat, în premieră, la o partidă din Europa League. Alexandru Vodă (39 de ani) este astfel ambasador al fotbalului județean, iar joi, 11 decembrie, la ora 22.00, Alba va fi prezentă în fotbalul european.

Alexandru Vodă este singurul arbitru din Alba prezent în lotul pentru SuperLiga, în ultima etapă a condus întâlnirea Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Argeș (0-2) și astfel, în Spania, va cunoaște botezul european.

Alexandru Vodă, președintele Comisiei Județene a Arbitrilor Alba, face parte din brigadă delegate la întâlnirea dintre Celta Vigo (Spania) și Bologna (Italia), unde între buturile gazdelor va fi compatriotul Ionuț Radu. Brigada românească este una de top: central Radu Petrescu, asistenți Radu Ghinguleac (ambii București) și Alexandru Vodă (președintele CJA Alba), al patrulea oficial: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe); VAR: Darren England (Anglia) și Marcel Bîrsan (București); *UEFA observator arbitri Dimitar Meckarovski (Macedonia), UEFA delegate Filips Dhondt (Belgia)

Alexandru Vodă a debutat în SuperLigă pe 21 aprilie 2012, la meciul dintre CS Mioveni – Rapid București, la vârsta de 26 ade ani, în aceeași formulă, alături de Radu Petrescu și asistentul Radu Ghinguleac. „Pentru arbitrajul din județul Alba, această delegare reprezintă un moment de mândrie și o nouă confirmare a profesionalismului la nivel județean. Felicitări și multă încredere!“, a transmis Comisia Județeană a Arbitrilor Alba. Sorin Corpodean este precedentul exemplu al unui arbitru din județul Alba care a oficiat la nivel european și internațional.

