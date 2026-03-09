FOTO | Angela Ganninger, ambasadoarea Germaniei în România, în vizită de lucru în Alba. Temele discutate

Excelenţa sa, doamna Angela Ganninger, Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Federale Germania la Bucureşti, a avut astăzi, la Alba Iulia, o întâlnire cu reprezentanții administrației județene și locale, în cadrul căreia au fost discutate teme legate de economie și educație.

Discuțiile au vizat dezvoltarea economică și atragerea investițiilor germane în județul Alba, învățământul dual profesional după model german, printre altele. Întâlnirea a avut loc la Casa ,,Camil Velican” din Alba Iulia.

,,Excelenţa sa, doamna Angela Ganninger, Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Federale Germania la Bucureşti, s-a întâlnit astăzi cu preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel, cu prefectul judeţului Alba, domnul Nicolae Albu şi cu primarul Municipiului Alba Iulia, domnul Gabriel Pleşa.

Locaţia întâlnirii: Casa „Camil Velican” Alba Iulia

Temele discutate:

dezvoltarea economică și atragerea investițiilor germane, cu accent pe investițiile Bosch și Star Assembly

învățământul dual profesional de tip german și importanța sa ca model pentru pregătirea forței de muncă

contribuția comunităților săsești la dezvoltarea culturală

cooperarea dintre Regiunea Centru și Landul Brandenburg, respectiv parteneriatul dintre Județul Alba și Districtul Prignitz, model de bune practici pentru administrația județeană şi bază solidă pentru proiecte comune”, se arată într-o postare publicată de Consiliul Județean Alba.

