Curier Județean

FOTO | Angela Ganninger, ambasadoarea Germaniei în România, în vizită de lucru în Alba. Temele discutate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 10 minute

în

De

FOTO | Angela Ganninger, ambasadoarea Germaniei în România, în vizită de lucru în Alba. Temele discutate

Excelenţa sa, doamna Angela Ganninger, Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Federale Germania la Bucureşti, a avut astăzi, la Alba Iulia, o întâlnire cu reprezentanții administrației județene și locale, în cadrul căreia au fost discutate teme legate de economie și educație.

Discuțiile au vizat dezvoltarea economică și atragerea investițiilor germane în județul Alba, învățământul dual profesional după model german, printre altele. Întâlnirea a avut loc la Casa ,,Camil Velican” din Alba Iulia.

,,Excelenţa sa, doamna Angela Ganninger, Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Federale Germania la Bucureşti, s-a întâlnit astăzi cu preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel, cu prefectul judeţului Alba, domnul Nicolae Albu şi cu primarul Municipiului Alba Iulia, domnul Gabriel Pleşa.

Locaţia întâlnirii: Casa „Camil Velican” Alba Iulia 

Temele discutate: 

  • dezvoltarea economică și atragerea investițiilor germane, cu accent pe investițiile Bosch și Star Assembly
  • învățământul dual profesional de tip german și importanța sa ca model pentru pregătirea forței de muncă  
  • contribuția comunităților săsești la dezvoltarea culturală

cooperarea dintre Regiunea Centru și Landul Brandenburg, respectiv parteneriatul dintre Județul Alba și Districtul Prignitz, model de bune practici pentru administrația județeană şi bază solidă pentru proiecte comune”, se arată într-o postare publicată de Consiliul Județean Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

ACCIDENT rutier pe raza localității Lunca Târnavei: Un motociclist, rânit. Traficul îngreunat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 20 de minute

în

9 martie 2026

De

ACCIDENT rutier pe raza localității Lunca Târnavei: Un motociclist, rânit. Traficul îngreunat Un accident rutier a avut loc pe DJ 107, la kilometrul 58, în afara localității Lunca Târnavei, astăzi, 9 martie 2026.  Din primele informații, un motociclist a suferit leziuni corporale în urma evenimentului rutier. Traficul rutier este îngreunat în aceste momente. ,,Traficul rutier […]

Citește mai mult

Curier Județean

UPDATE FOTO | INCENDIU în Mogoș: Au luat foc mai multe panouri sandwich de pe un teren privat

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

9 martie 2026

De

INCENDIU în Mogoș: Au luat foc mai multe panouri sandwich de pe un teren privat Un incendiu a izbucnit luni, în jurul orei 13.00, la o locuință din Mogoș. Intervin pompierii din Câmpeni. Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu in sat Valea Barnii, Mogos. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un […]

Citește mai mult

Curier Județean

ITM Alba: 6 persoane depistate muncind „la negru” și amenzi de peste 250.000 de lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în perioada 2-6 martie 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

9 martie 2026

De

ITM Alba: 6 persoane depistate muncind „la negru” și amenzi de peste 250.000 de lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în perioada 2-6 martie 2026 Inspectorii ITM Alba au depistat 6 persoane fără forme legale de angajare, în urma controalelor din perioada 2-6 martie 2026. Au fost aplicate amenzi în valoare de peste 250.000 […]

Citește mai mult