FOTO | Angajații Spitalului Orășenesc Cugir, acțiune de deszăpezire a aleilor din curtea instituției: ,,Pentru buna funcționare și pentru asigurarea unui mediu sigur și accesibil”
O parte dintre angajații Spitalului Orășenesc Cugir au participat la o acțiune de deszăpezire a aleilor din curtea spitalului, astăzi, 14 ianuarie 2026.
Scopul a fost de a menține accesul în condiții de siguranță pentru pacienți, aparținători și toți cei care tranzitează unitatea. Astfel, angajații spitalului au acționat pentru buna funcționare a instituției și pentru asigurarea unui mediu sigur și accesibil, notează reprezentanții spitalului.
,,Astăzi, o parte dintre angajații Spitalului Orășenesc Cugir, alături de managerul Arion Florin, au inițiat o acțiune de deszăpezire a aleilor din curtea spitalului. Prin acest demers, s-a urmărit menținerea accesului în condiții de siguranță pentru pacienți, aparținători și toți cei care tranzitează unitatea, într-o perioadă în care condițiile meteo pot îngreuna circulația.
Acțiunea reflectă spiritul de responsabilitate și implicare al personalului spitalului — atât medical, cât și administrativ — care a acționat împreună pentru buna funcționare a instituției și pentru asigurarea unui mediu sigur și accesibil”, se arată într-o postare publicată, pe o rețea de socializare, de Spitalul Orășenesc Cugir.
Reamintim că, zilele trecute beneficiarii din Alba Iulia au participat la acțiuni de deszăpezire sau curățare a orașului. Cea mai recentă beneficiarii au participat la acțiuni de curățenie și igienizare în zona ,,Lumea Nouă”.
