FOTO | Andra Bunea, elevă de excepție a Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud, locul I și la etapa județeană din Alba a Olimpiadei de Limba Franceză 2026: Performanțe similare la Română și Engleză

Andra Bunea, elevă de excepție a Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud, locul I și la etapa județeană din Alba a Olimpiadei de Limba Franceză 2026: Performanțe similare la Română și Engleză

Andra Bunea, elevă de excepție a Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud, s-a clasat pe locu I și la etapa județeană din Alba a Olimpiadei de Limba Franceză 2026.

Ea a obținut performanțe similare la Olimpiadele de Limba și literatura română și Limba Engleză.

„Bunea Andra, clasa a XI a C, premiul I la Olimpiada de limba franceză- faza județeană.

Încă un rezultat de excepție pentru Andra! A treia olimpiadă la care obține, anul acesta, premiul I.

Felicitări! Ne aduci bucurie și faci cinste școlii noastre! Îți mulțumim! Suntem siguri că, indiferent de ce drum vei alege, vei fi întotdeauna pe primul loc!

Felicitări, dna profesoară Stîncel Diana! Ați făcut o echipă bună!”, au transmis vineri, 27 martie 2026, reprezentanții colegiului aiudean.

