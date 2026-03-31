FOTO | AMENZI de peste 750.000 de lei în urma unor controale cu bodycam-uri ale Gărzii de Mediu Alba: Vizați, operatori din domeniul exploatării agregatelor minerale
În doar 6 zile, comisarii Gărzii de Mediu Alba au făcut 17 controale la operatori din domeniul exploatării agregatelor minerale. În urma acestora au fost aplicate 27 de sancțiuni: 16 amenzi, în valoare totală de 755.000 de lei, 6 avertismente și 5 sancțiuni complementare.
Dintre acestea, 3 au vizat oprirea activității, iar în 2 cazuri s-a dispus desființarea lucrărilor și readucerea terenului la starea inițială.
Lipsa autorizațiilor, probleme în respectarea regulilor privind protecția apelor, depozitări necorespunzătoare și activități desfășurate fără măsuri reale de protecție a mediului – toate acestea apar constant în astfel de controale.
Un caz aparte îl reprezintă și o primărie care a fost sancționată, pentru că nu a intervenit pentru a limita efectele unor practici ilegale legate de gestionarea deșeurilor.
„Problemele din județul Alba arată, însă, că multe dintre nereguli persistă. Exploatările fără autorizații, modul defectuos de gestionare a materialelor și ignorarea regulilor de protecție a mediului rămân o constantă. În acest context, astfel de controale vor continua și în perioada următoare”, au transmis reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu.
Controalele desfășurate de Garda Națională de Mediu în județul Alba au venit, de această dată, cu un element nou: toate verificările au fost înregistrate cu bodycam-uri, echipamente folosite în premieră într-o acțiune de acest tip.
Introducerea camerelor video purtate de comisari vine ca un pas spre mai multă transparență și o documentare mai clară a situațiilor din teren. Echipamentele au fost achiziționate prin fonduri PNRR și vor fi folosite și în alte acțiuni.
foto: Garda Națională de Mediu
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Mai mulți elevi ai Liceului Tehnologic Sebeș, calificați la etapa națională a concursului „Știu și aplic” 2026
Mai mulți elevi ai Liceului Tehnologic Sebeș, calificați la etapa națională a concursului „Știu și aplic” 2026 Mai mulți elevi ai Liceului Tehnologic Sebeș s-au calificat la etapa națională a concursului „Știu și aplic” 2026. Elevii liceului cu profil tehnologic din Sebeș au obținut rezultate deosebite la Concursul Național ,, Știu și aplic”, etapa județeană, […]
Rezultate deosebite la Olimpiada de Limba Engleză obținute de elevii din Alba: 16 tineri vor reprezenta județul la etapa națională de la Brașov
Rezultate deosebite la Olimpiada de Limba Engleză obținute de elevii din Alba: 16 tineri vor reprezenta județul la etapa națională de la Brașov Etapa județeană a Olimpiadei de Limba Engleză s-a desfășurat în data de 14.03.2026 (PROBA A), respectiv 21.03.2026 (PROBA B), la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, coordonată de inspector școlar Camelia Oniga. […]
VIDEO | „Mugurii Crucii Roșii” la Alba Iulia: 20 de echipaje de la grădinițele din județ au participat la cea de-a XIV-a ediție a concursului
„Mugurii Crucii Roșii” la Alba Iulia: 20 de echipaje de la grădinițele din județ au participat la cea de-a XIV-a ediție a concursului Ediția a XIV-a a concursului județean „Mugurii Crucii Roșii” a adus împreună emoție, energie și dorința de a învăța lucruri esențiale pentru o viață sănătoasă. La eveniment au participat 20 de echipaje […]
ANAF şi-a lansat plaftorma online eLicitațiiANAF prin care licitează bunurile sechestrate: Vinde mașini, ceasuri și alte bunuri la preț de nimic. Peste 1 milion de accesări în primele ore
ANAF şi-a lansat plaftorma online eLicitațiiANAF prin care licitează bunurile sechestrate: Vinde mașini, ceasuri și alte bunuri la preț de...
România ar putea interzice țigările pentru cei sub 18 ani. Restricțiile s-ar aplica și vape-urilor și altor dispozitive electronice
România ar putea interzice țigările pentru cei sub 18 ani. Restricțiile s-ar aplica și vape-urilor și altor dispozitive electronice Proiectul...
FOTO | Victor Dobra, elev al Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș, rezultate excepționale la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026: „De când eram mic am fost fascinat de calculatoare”
Victor Dobra, elev al Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș, rezultate excepționale la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026: „De...
Medicii Cristian Țibea și Andrei Coșeriu au efectuat cu succes o nouă intervenție de reconstrucție mamară la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Medicii Cristian Țibea și Andrei Coșeriu au efectuat cu succes o nouă intervenție de reconstrucție mamară la Spitalul Județean de...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Drumul județean DJ 107 din Alba, consolidat pe raza localității Cetatea de Baltă: În ce stadiu este proiectul
Drumul județean DJ 107 din Alba, consolidat pe raza localității Cetatea de Baltă: În ce stadiu este proiectul Pe ordinea...
MESAJE de 1 Aprilie – Ziua Păcălelilor 2026. Ce SMS-uri şi farse le poţi transmite prietenilor
Mesaje de 1 aprilie 2026, sms -uri, mesaje amuzante şi haioase de 1 Aprilie, urări de 1 Aprilie, bancuri, farse...
31 martie 1437: În Transilvania a izbucnit Răscoala de la Bobâlna
31 martie 1437: În Transilvania a izbucnit Răscoala de la Bobâlna Răscoala de la Bobâlna din 1437-1438 a fost cea...