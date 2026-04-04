FOTO | AMENZI de peste 6 milioane de lei în doar 5 zile în România: Ce nereguli grave a constatat Protecția Consumatorilor

AMENZI de peste 6 milioane de lei în doar 5 zile în România: Ce nereguli grave a constatat Protecția Consumatorilor

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a continuat controalele la nivel naţional, comisarii insituţiei aplicând amenzi în valoare totală de 6,3 milioane după ce au verificat 1700 de agenţi economici, inclusiv din mediul online. Una dintre principalele probleme identificate este legată de comercializarea cărnii de miel în spaţii neautorizate, fapt care poate pune în pericol săntatea consumatorilor.

„În perioada 30.03-03.04.2026, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat controale la nivel naţional, în cadrul cărora au fost verificaţi peste 1.700 de operatori economici. Complementar activităţilor din teren, instituţia a extins aria de supraveghere şi în mediul online, pe care l-a monitorizat în mod constant, în limita resurselor umane disponibile. În acest context, au fost identificate practici de comercializare a cărnii de miel în spaţii neautorizate, situaţii faţă de care ANPC a intervenit prompt, dispunând măsurile legale necesare pentru protejarea sănătăţii consumatorilor”, se arată într-un comunicat dat publicităţii sâmbătă, 4 aprilie 2026 de ANPC.

Conform instituţiei, au fost constatate „multiple neconformităţi” pentru care au fost aplicate 2.384 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 6,3 milioane de lei, 796 de avertismente şi s-a dispus oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 160.000 de lei. De asemenea, produse în valoare de peste 3,2 milioane de lei au fost oprite temporar de la comercializare, iar în cazul a 18 operatori economici a fost impusă oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor.

Principalele neconformităţi constatate de către comisari în timpul verificărilor au fost legate de prestarea serviciilor în spaţii neautorizate; nerespectarea condiţiilor şi temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (ouă, carne de miel, preparate din carne, prăjituri, creme tartinabile) ceea ce a dus la modificarea stării termice a alimentelor, utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică şi folosirea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de gheaţă, rugină, impurităţi şi reziduuri alimentare.

În cazul unor produse alimentare s-a constatat că unii comercianţi aveau produse de origine animală (ouă) sparte sau fisurate, prezentând impurităţi aderente sau carne de pui gătită dar cu penaj rezidual.

În cazul fructelor şi legumelor, controalele au arătat că unii agenţi econmici aveau la vânzare astfel de produse depreciate calitativ, aflate în curs de germinare.

sursa: News.ro

foto: ANPC

