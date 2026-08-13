FOTO | „Ambulanța neagră” nu mai circulă pe TikTok: Platforma a eliminat materialele reclamate de CNA și a extins măsura. Anunțul făcut de CNA

„Ambulanța neagră” nu mai circulă pe TikTok: Platforma a eliminat materialele reclamate de CNA și a extins măsura. Anunțul făcut de CNA

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a transmis, joi, 13 august 2026, că platforma TikTok a eliminat aproximativ 90 de materiale video care propagau informații false despre o presupusă „ambulanță neagră” care ar răpi copii. Mai mult decât atât, platforma a extins măsura și a eliminat toate materialele cu hashtagul #ambulantaneagra.

Demersul a venit după ce un echipaj de ambulanță a fost atacat cu bâte, topoare și pietre într-o localitate din județul Cluj, pe fondul unor zvonuri răspândite pe rețelele sociale.

Mesajul integral publicat de Consiliul Național al Audiovizualului:

,,AMBULANȚA NEAGRĂ nu mai circulă pe TikTok

Consiliul Național al Audiovizualului, reunit în ședință marți, 11 august a.c., a analizat sesizările primite în legătură cu mesaje audiovizuale care aveau ca temă “ambulanța neagră” sau “salvarea neagră”.

Au fost examinate 90 de mesaje care promovau mitul “ambulanței care fură copii”.

Consiliul a decis, prin vot unanim, să solicite platformei TikTok să acționeze împotriva conținutului ilegal al acestor mesaje.

Miercuri, 12 august, reprezentanții TikTok au comunicat CNA că platforma a acționat conform solicitării, că a eliminat mesajele reclamate și a extins măsura prin eliminarea tuturor mesajelor marcate ambulantaneagra și că va urmări mesajele conexe.

Subiectul ” ambulanța neagră” nu mai este prezent în platformă.

Încurajăm utilizatorii marilor platforme să acorde atenție informațiilor pe care le redistribuie, dar și să se informeze din surse competente.”, se arată în mesajul CNA.

Reamintim că, fenomenul „ambulanței negre”, o legendă urbană veche în România, a revenit în atenția publică după ce informații false distribuite pe TikTok au fost asociate cu un incident violent produs în comuna Recea-Cristur, județul Cluj. Potrivit informațiilor publice despre caz, echipajul medical fusese trimis să acorde îngrijiri unui pacient, însă la intrarea în localitate autosanitara a fost întâmpinată de persoane care au crezut că aceasta ar fi presupusa „ambulanță care fură copii”.

Atacul s-a produs cu bâte, topoare și pietre. Geamurile autosanitarei au fost sparte, iar șoferul a fost rănit la ochi de cioburi și a avut nevoie de intervenție medicală. Cazul a dus la reținerea și, ulterior, la arestarea preventivă a unor suspecți, potrivit relatărilor apărute în presa ultimelor zile.

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