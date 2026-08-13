Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 14 – 20 august 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Spa Weekend / Weekend la Spa Avanpremiera

Regia: Jon Lucas, Scott Moore

Cu: Yasmin Kassim, Anna Faris, Isla Fisher, Leslie Mann, Adam Demos

Gen Film: Comedie

Durată: 97 min

Rating: AP 12

WEEKEND LA SPA spune povestea a trei prietene din copilărie, Jane, Coco și Sophie, care pleacă într-un weekend de lux la spa, în căutarea unei binemeritate doze de răsfăț. Însă, când își face apariția Mel, prietena lor care dă mereu totul peste cap, relaxarea se transformă rapid într-un haos plin de situații hilare.

Miercuri, Joi 19:50

PAW Patrol: The Dino Movie / Patrula cățelușilor: În lumea dinozaurilor Avanpremiera

Regia: Cal Brunker

Cu: Mckenna Grace, Jameela Jamil, Terry Crews, Fortune Feimster, Snoop Dogg

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, SF

Durată: 88 min

Rating: AG

După ce nava lor este prinsă de o furtună, cățeii din Patrula Cățelușilor ajunge pe o insulă tropicală plină de dinozauri. Acolo cățelușii se împrietenesc cu Rex, un pui de dinozaur rămas izolat pe insulă de ani întregi. Când planurile de exploatare minieră ale primarului Humdinger declanșează erupția unui vulcan uriaș, cățelușii pornesc într-o misiune de salvare pentru a-i proteja căminul lui Rex înainte ca totul să dispară.

Dublat: Sambata pana Joi 13:15

The Carpenter’s Son / Fiul tâmplarului

Regia: Lotfy Nathan

Cu: Nicolas Cage, Noah Jupe, FKA twigs, Isla Johnston

Gen Film: Horror

Durată: 94 min

Rating: N 15

În Egiptul aflat sub dominația romană, Iosif (Nicolas Cage), Maria (FKA Twigs) și fiul lor adolescent, Iisus (Noah Jupe), trăiesc de ani buni în umbră, încercând să se ferească de pericole și urmându-și credința. O oprire într-un sat izolat schimbă însă echilibrul fragil al familiei, când un copil misterios începe să-l ispitească pe tânărul Iisus spre un drum al tentației și al sfidării regulilor impuse de tatăl său.

Vineri pana Joi 19:00

Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass / Gail Daughtry – Liber la sex cu vedete

Regia: David Wain

Cu: Jon Hamm, Zoey Deutch, Thomas Lennon, John Slattery, Richard Kind

Gen Film: Comedie

Durată: 93 min

Rating: N 15

În fermecătorul orășel Willowbrook din Kansas, coafeza Gail Daughtry este logodită cu Tom, iubitul ei devotat din liceu. Viața ei ia o întorsătură neașteptată când, în urma unei excursii pentru o sesiune de autografe, Tom o întâlnește și se culcă cu vedeta cu care ar avea voie să aibă o aventură.

Vineri pana Joi 21:50

The End of Oak Street / Capătul Străzii Stejar

Regia: David Robert Mitchell

Cu: Anne Hathaway, Ewan McGregor, Christian Convery, Maisy Stella

Gen Film: Actiune, Aventuri, Mister, SF, Thriller

Durată: 99 min

Rating: AP 12

După ce un eveniment cosmic misterios smulge Strada Stejar dintr-o suburbie modernă și teleportează întregul cartier într-un loc straniu, familia Platt descoperă că supraviețuirea depinde de capacitatea membrilor de a rămâne împreună, în timp ce încearcă să se descurce într-un mediu de nerecunoscut.

Vineri pana Marti 19:50

Miercuri, Joi 17:50

Ice Cream Man / Omul cu înghețata mortală

Regia: Eli Roth

Cu: Eli Roth, Benjamin Byron Davis, Ari Millen, Sarah Abbott, Karen Cliche

Gen Film: Horror, Thriller

Durată: 86 min

Rating: IM 18

Mintea întortocheată a lui Roth dă viață unui personaj fără egal: vânzătorul de înghețată ale cărui delicii culinare declanșează o foame insațiabilă în copiii care le consumă. Cu fiecare cupă dulce, copiii cândva inocenți se transformă în măcelari grotesci, cu privirea ațintită asupra adulților.

Vineri pana Marti 18:00

The Pout-Pout Fish / Povestea peștelui posac

Regia: Destin Cretton

Cu: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 92 min

Rating: AG

Este O ZI CU TOTUL NOUĂ pentru Peter Parker. Lupta sa cu normă întreagă, ca Spider-Man, împotriva criminalității, într-o lume care nu-și amintește de el – și presiunea de a-și vedea vechii prieteni mergând mai departe – declanșează o schimbare în Peter pe care s-ar putea să nu o poată controla. Dar această transformare ar putea fi, de asemenea, singurul lucru care poate opri o nouă amenințare șocantă la adresa orașului și a celor pe care îi iubește – un răufăcător extrem de puternic pe care nimeni nu-l poate vedea.

Dublat: Vineri pana Joi 11:50; 13:50

Spider-Man: Brand New Day / Omul-Păianjen: O nouă zi 3D / VIP 3D

Regia: Destin Cretton

Cu: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 150 min

Rating: AP 12

Este O ZI CU TOTUL NOUĂ pentru Peter Parker. Lupta sa cu normă întreagă, ca Spider-Man, împotriva criminalității, într-o lume care nu-și amintește de el – și presiunea de a-și vedea vechii prieteni mergând mai departe – declanșează o schimbare în Peter pe care s-ar putea să nu o poată controla. Dar această transformare ar putea fi, de asemenea, singurul lucru care poate opri o nouă amenințare șocantă la adresa orașului și a celor pe care îi iubește – un răufăcător extrem de puternic pe care nimeni nu-l poate vedea.

3D: Vineri pana Joi 15:00; 21:00

3D VIP: Vineri pana Joi 17:40

The Odyssey / Odiseea 2D / VIP 2D

Regia: Christopher Nolan

Cu: Robert Pattinson, Anne Hathaway, Jon Bernthal, Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Zendaya

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, Istoric

Durată: 172 min

Rating: AP 12

Povestea lui Odysseus în călătoria sa periculoasă spre casă după Războiul Troian, prezentând întâlnirile sale cu Polyphemus, Sirenele, Circe și terminând cu reîntâlnirea cu soția sa, Penelope.

2D: Vineri pana Joi 15:50

2D VIP: Vineri pana Joi 20:30

Moana / Vaiana VIP 3D

Regia: Thomas Kail

Cu: Dwayne Johnson, Frankie Adams, Rena Owen, John Tui, Catherine Laga’aia

Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 120 min

Rating: AG

Debutanta Catherine Laga’aia intră în rolul principal al Moanei, fiica de șaisprezece ani a căpeteniei Tui, care face ceea ce face orice mare erou când destinul o cere: ignoră avertismentele tatălui ei și se aruncă cu capul înainte. Când o întunecime misterioasă otrăvește insulele Polineziei, Moana decide cu încăpățânare și curaj că ea este cea care trebuie să o oprească. Singura ei speranță? Să facă echipă cu cel mai incorigibil semizeu din lume, Maui, adus la viață de Dwayne „The Rock” Johnson, care își reia rolul din filmul de animație.

Dublat: Vineri pana Joi 15:15

Minions & Monsters / Minionii și monștrii 3D

Regia: Pierre Coffin

Cu: Pierre Coffin

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie

Durată: 85 min

Rating: AG

După succesul celei mai amuzante comedii a verii lui 2024, „Sunt un mic ticălos 4”, Illumination își extinde universul animat plin de veselie cu un nou capitol nebunesc, cu personaje complet noi, din cea mai mare franciză animată globală din istorie: „Minionii și Monștrii”.

Aceasta este povestea gălăgioasă, absurdă și absolut adevărată despre cum au cucerit Minionii Hollywoodul, au devenit staruri de cinema, au pierdut totul, au dezlănțuit monștri asupra lumii și apoi s-au unit ca să salveze planeta de haosul pe care tot ei îl provocaseră.

Dublat: Vineri 11:30; 13:15

Sambata pana Joi 11:30

Toy Story 5 / Povestea jucăriilor 5 VIP 3D

Regia: Andrew Stanton

Cu: Tom Hanks, Greta Lee, Tim Allen, Ernie Hudson, Joan Cusack

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Drama, Familie, Fantastic

Durată: 90 min

Rating: AG

Woody, Buzz Lightyear, Jessie și restul găștii își văd rolurile puse la grea încercare atunci când se confruntă cu Lilypad, o tabletă smart, complet nouă, care vine cu propriile idei inovatoare despre ce este mai bine pentru copilul lor, Bonnie. „Misiunea noastră pe planeta asta este să facem un copil fericit.” – aceasta este deviza lor. Dar oare va mai fi timpul petrecut la joacă la fel ca înainte? „Vremurile poate se schimbă, însă prietenii sunt pentru totdeauna.” Vremea jucăriilor… oare este pe punctul să apună?

Dublat: Vineri pana Joi 13:00

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.

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