Curier Județean

Bărbat din Scărișoara, reținut: A refuzat prelevarea de mostre biologice. Avea o alcoolemie de 1,48 mg/l, după testarea cu aparatul alcooltest

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

Bărbat din Scărișoara, reținut: A refuzat prelevarea de mostre biologice. Avea o alcoolemie de 1,48 mg/l, după testarea cu aparatul alcooltest

Un bărbat de 37 de ani a fost reținut de polițiști după ce a refuzat prelevarea de mostre biologice. Bărbatul avea o alcoolemie de 1,48 mg/l, după testarea cu aparatul alcooltest.

Conform IPJ Alba, la data de 13 august 2026, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din localitatea Scărișoara, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

În seara zilei de 12 august 2026, polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DN 75, se deplasează un autoturism la volanul căruia s-ar afla o persoană sub influența alcoolului.

Polițiștii au oprit, pentru control, pe raza orașului Câmpeni, autoturismul în cauză, fiind identificat un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din localitatea Scărișoara.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,48 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei, însă acesta ar fi refuzat prelevarea de mostre biologice.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Metoda „Copil bolnav” în Alba: O vârstnică din Bucium, păcălită cu 22.700 de lei și 800 de euro. Cum au acționat escrocii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

13 august 2026

De

Metoda „Copil bolnav” în Alba: O vârstnică din Bucium, păcălită cu 22.700 de lei și 800 de euro. Cum au acționat escrocii O femeie de 84 de ani din comuna Bucium a fost înșelată prin metoda „copil bolnav”, după ce un bărbat care s-a dat drept fiul ei i-a spus că a fost implicat într-un […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bătaie pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia: Bărbat din Gârbova, reținut după ce a lovit cu un obiect contondent în zona feței un tânăr. A fost transportat de urgență la spital

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

13 august 2026

De

Scandal pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia: Bărbat din Gârbova, reținut după ce a lovit cu un obiect contondent în zona feței un tânăr. A fost transportat de urgență la spital Un bărbat din Gârbova a fost reținut pentru 24 de ore după ce a lovit cu un obiect contondent în zona feței un tânăr […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Bărbat din Argeș, reținut pentru 24 de ore: A condus fără permis într-o localitate din județul Alba

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

13 august 2026

De

Bărbat din Argeș, reținut pentru 24 de ore: A condus fără permis într-o localitate din județul Alba Un bărbat din Argeș a fost reținut pentru 24 de ore după ce a condus fără permis pe raza raza localității Feisa, deși acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Conform IPJ Alba, la […]

Citește mai mult