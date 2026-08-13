Bărbat din Scărișoara, reținut: A refuzat prelevarea de mostre biologice. Avea o alcoolemie de 1,48 mg/l, după testarea cu aparatul alcooltest

Un bărbat de 37 de ani a fost reținut de polițiști după ce a refuzat prelevarea de mostre biologice. Bărbatul avea o alcoolemie de 1,48 mg/l, după testarea cu aparatul alcooltest.

Conform IPJ Alba, la data de 13 august 2026, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din localitatea Scărișoara, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

În seara zilei de 12 august 2026, polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DN 75, se deplasează un autoturism la volanul căruia s-ar afla o persoană sub influența alcoolului.

Polițiștii au oprit, pentru control, pe raza orașului Câmpeni, autoturismul în cauză, fiind identificat un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din localitatea Scărișoara.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,48 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei, însă acesta ar fi refuzat prelevarea de mostre biologice.

Cercetările sunt continuate.

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