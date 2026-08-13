Curier Județean

Metoda „Copil bolnav” în Alba: O vârstnică din Bucium, păcălită cu 22.700 de lei și 800 de euro. Cum au acționat escrocii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Metoda „Copil bolnav” în Alba: O vârstnică din Bucium, păcălită cu 22.700 de lei și 800 de euro. Cum au acționat escrocii

O femeie de 84 de ani din comuna Bucium a fost înșelată prin metoda „copil bolnav”, după ce un bărbat care s-a dat drept fiul ei i-a spus că a fost implicat într-un accident rutier și are nevoie urgentă de bani pentru o intervenție chirurgicală. 

Femeia i-a înmânat unui necunoscut, care s-a prezentat la ușa ei, 22.700 de lei și 800 de euro, iar ulterior și-a dat seama că a fost păcălită.

Cum au acționat escrocii

Potrivit IPJ Alba, la data de 5 iulie 2026, polițiștii din orașul Abrud au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din municipiul Alba Iulia, cu privire la faptul că mama sa, în vârstă de 84 de ani, din comuna Bucium, a fost indusă în eroare de o persoană necunoscută.

Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 5 iulie 2026, în jurul orei 17.30, femeia, în vârstă de 84 de ani, în timp ce se afla la adresa de domiciliu, ar fi fost contactată, pe telefonul fix, de către un bărbat care s-ar fi prezentat drept fiul ei și i-ar fi spus că a fost implicat într-un accident rutier și, în prezent, se află internat într-un spital, urmând să fie transferat în Austria pentru a fi operat. Ulterior, la telefon ar fi intervenit un alt bărbat care s-ar fi prezentat drept cadru medical și i-ar fi solicitat femeii o sumă pentru intervenții chirurgicale necesare fiului ei.

Femeia a dat curs solicitării, iar la domiciliul acesteia, după aproximativ 15-20 de minute, s-a prezentat un bărbat căruia femeia i-a dat suma de 22.700 de lei și 800 de euro.

Când i-a sunat pe nepoata și fiul său, a realizat că a fost indusă în eroare, întrucât fiul ei nu are probleme de sănătate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciunea. 

Complicele, un bărbat din Iași, a fost reținut.

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