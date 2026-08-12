CNA cere eliminarea a 90 de materiale TikTok despre „ambulanța neagră”, după atacul asupra salvatorilor

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a solicitat eliminarea de pe TikTok a aproximativ 90 de materiale video care propagă informații false despre o presupusă „ambulanță neagră” care ar răpi copii. Demersul vine după ce un echipaj de ambulanță a fost atacat cu bâte, topoare și pietre într-o localitate din județul Cluj, pe fondul unor zvonuri răspândite pe rețelele sociale.

Fenomenul „ambulanței negre”, o legendă urbană veche în România, a revenit în atenția publică după ce informații false distribuite pe TikTok au fost asociate cu un incident violent produs în comuna Recea-Cristur, județul Cluj. Potrivit informațiilor publice despre caz, echipajul medical fusese trimis să acorde îngrijiri unui pacient, însă la intrarea în localitate autosanitara a fost întâmpinată de persoane care au crezut că aceasta ar fi presupusa „ambulanță care fură copii”.

Atacul s-a produs cu bâte, topoare și pietre. Geamurile autosanitarei au fost sparte, iar șoferul a fost rănit la ochi de cioburi și a avut nevoie de intervenție medicală. Cazul a dus la reținerea și, ulterior, la arestarea preventivă a unor suspecți, potrivit relatărilor apărute în presa ultimelor zile.

CNA intervine în baza legislației privind conținutul online

Solicitarea CNA se înscrie într-un mecanism pe care autoritatea îl folosește deja pentru conținutul ilegal distribuit pe platforme precum TikTok, în baza Regulamentului european privind serviciile digitale (DSA). CNA poate emite ordine prin care solicită platformelor eliminarea conținutului identificat ca ilegal. În comunicările sale oficiale, instituția precizează că măsurile pot viza inclusiv redistribuirile și replicările materialului și că platforma trebuie să împiedice reîncărcarea aceluiași conținut ilegal.

În cazul materialelor legate de „ambulanța neagră”, miza este cu atât mai mare cu cât dezinformarea nu a rămas la nivelul unei simple teorii conspiraționiste distribuite online, ci a fost urmată de un incident în care salvatori aflați în misiune au devenit ținta unui atac.

O legendă veche, amplificată de rețelele sociale

Povestea potrivit căreia o ambulanță sau o dubă de culoare închisă ar circula pentru a răpi copii și a le preleva organele nu este nouă. Un val similar de panică a avut loc în România în 2016, când fotografii și mesaje distribuite pe Facebook susțineau că o astfel de ambulanță ar fi urmărit copii.

La acel moment, Poliția a negat existența unor cazuri de răpiri de copii sau de persoane cărora să le fi fost prelevate organele în circumstanțele vehiculate online și a calificat mesajele drept false, avertizând că acestea pot genera panică nejustificată.

CNA a sancționat atunci inclusiv modul în care un post de televiziune a prezentat subiectul. Într-o decizie oficială, instituția a constatat că prezentarea și titlurile folosite puteau crea publicului impresia că presupusa „ambulanță neagră” există și a apreciat că informația nu fusese prezentată corect, verificat și cu bună-credință. Postul a fost amendat cu 30.000 de lei.

De la zvon la risc pentru salvatori

Cazul din Cluj readuce în discuție efectele concrete pe care le poate avea dezinformarea distribuită masiv pe rețelele sociale. Un mesaj neverificat, repetat suficient de mult și prezentat drept fapt, poate alimenta frica și poate determina persoane să reacționeze violent în fața unei situații perfect reale.

În acest caz, echipajul medical nu se afla într-o acțiune clandestină, ci răspundea unei solicitări de urgență. Cu toate acestea, membrii echipajului au fost percepuți de unii localnici prin prisma unei povești false care circula online. Relatările despre incident arată că oamenii au filmat autosanitara și s-au agitat înainte ca situația să escaladeze în atac.

CNA și presiunea asupra platformelor

Solicitarea privind cele 90 de materiale vine într-un context în care CNA a intensificat monitorizarea conținutului audiovizual distribuit online. În ultimii ani, autoritatea a emis în mod repetat ordine către TikTok pentru eliminarea unor materiale considerate ilegale, inclusiv conținut dezinformator și materiale care conțin forme de incitare la violență sau ură.

Într-un comunicat oficial din 2025, CNA arăta că, într-un interval de câteva zile, transmisese platformelor TikTok, YouTube și Facebook 37 de ordine de eliminare a conținutului ilegal. Instituția sublinia atunci că măsurile se aplică și redistribuirilor și că platformele trebuie să împiedice reîncărcarea aceluiași conținut ilegal.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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