A furat o geantă dintr-o gară din Zürich în care se aflau o dronă și mai multe bunuri: Femeie din Sântimbru, cercetată după o reclamație din partea unui austriac
A furat o geantă dintr-o gară din Zürich în care se aflau o dronă și mai multe bunuri: Femeie din Sântimbru, cercetată după o reclamație din partea unui austriac
O femeie din Sântimbru, de 38 de ani, este cercetată de polițiștii din Alba pentrua tăinuire, după ce asupra sa au fost găsite o geantă, o dronă și mai multe bunuri.
Mai exact, un cetățean austriac a reclamat că bunurile i-au fost furate dintr-o gară din Zürich. Femeia susține că partenerul său, un cetățean bulgar, le-ar fi cumpărat din Germania.
Bunurile au fost recuperate integral și urmează să fie restituite proprietarului.
Potrivit IPJ Alba, la data de 10 august 2026, în urma unei sesizări transmise electronic de către un cetățean austriac, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de tăinuirea.
Din cercetări a reieșit că bărbatului, în timp ce se afla într-o gară din orașul Zürich, i-ar fi fost sustrasă o geantă în care se aflau o dronă și mai multe bunuri.
În urma activităților desfășurate de polițiști, a fost identificată o femeie, în vârstă de 38 de ani, din localitatea Sântimbru, care avea asupra sa o geantă în care se aflau o dronă și mai multe bunuri care i-ar aparține cetățeanului austriac, bunuri pe care femeia susține că partenerul ei, cetățean bulgar, în vârstă de 46 de ani, le-ar fi achiziționat de la o persoană necunoscută, de pe teritoriul Germaniei.
Polițiștii au recuperat integral bunurile cetățeanului austriac.
În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuirea, în vederea stabilirii împrejurărilor în care a fost comisă fapta.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Polițistă din Alba, aflată în timpul liber, a identificat un tânăr căutat de oamenii legii. Bărbatul, condamnat la închisoare, a ajuns în Penitenciarul Aiud
Polițistă din Alba, aflată în timpul liber, a identificat un tânăr căutat de oamenii legii. Bărbatul, condamnat la închisoare, a ajuns în Penitenciarul Aiud O polițistă din Alba, aflată în timpul liber, a identificat un tânăr căutat de oamenii legii. Bărbatul, condamnat la închisoare, a ajuns astfel în Penitenciarul Aiud pentru executarea pedepsei. Potrivit IPJ […]
Exclusiv Video | Înotătorul de anduranță Avram Iancu, însoțit și de un albaiulian în noua încercare temerară de traversare a Canalului Mânecii
Înotătorul de anduranță Avram Iancu, însoțit și de un albaiulian în noua încercare temerară de traversare a Canalului Mânecii Înotătorul de anduranță Avram Iancu, bibliotecarul din Petroșani care a făcut istorie prin performanțele sale în ape deschise, se află la Dover pentru o nouă provocare extremă: traversarea Canalului Mânecii în stilul bras, fără costum de […]
Video | La cumpărături cu „ursulețul solar” într-un oraș din Alba: „Pilotul” ține la bord și scule de intervenții urgente
La cumpărături cu „ursulețul solar” într-un oraș din Alba: „Pilotul” ține la bord și scule de intervenții urgente Un vehicul electric neobișnuit atrage atenția pe străzile din Cugir. Botezat sugestiv „ursulețul solar”, prototipul construit de Mihai Oltean este alimentat cu energie solară și a fost conceput pentru deplasările de zi cu zi, inclusiv pentru mersul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Date Eurostat: România și Luxemburg, cel mai server declin al producţiei industriale din UE
Date Eurostat: România și Luxemburg, cel mai server declin al producţiei industriale din UE Producția industrială a crescut ușor în...
FOTO | „Ambulanța neagră” nu mai circulă pe TikTok: Platforma a eliminat materialele reclamate de CNA și a extins măsura. Anunțul făcut de CNA
„Ambulanța neagră” nu mai circulă pe TikTok: Platforma a eliminat materialele reclamate de CNA și a extins măsura. Anunțul făcut...
Știrea Zilei
VIDEO | Polițistă din Alba, aflată în timpul liber, a identificat un tânăr căutat de oamenii legii. Bărbatul, condamnat la închisoare, a ajuns în Penitenciarul Aiud
Polițistă din Alba, aflată în timpul liber, a identificat un tânăr căutat de oamenii legii. Bărbatul, condamnat la închisoare, a...
A furat o geantă dintr-o gară din Zürich în care se aflau o dronă și mai multe bunuri: Femeie din Sântimbru, cercetată după o reclamație din partea unui austriac
A furat o geantă dintr-o gară din Zürich în care se aflau o dronă și mai multe bunuri: Femeie din...
Curier Județean
Metoda „Copil bolnav” în Alba: O vârstnică din Bucium, păcălită cu 22.700 de lei și 800 de euro. Cum au acționat escrocii
Metoda „Copil bolnav” în Alba: O vârstnică din Bucium, păcălită cu 22.700 de lei și 800 de euro. Cum au...
Bărbat din Scărișoara, reținut: A refuzat prelevarea de mostre biologice. Avea o alcoolemie de 1,48 mg/l, după testarea cu aparatul alcooltest
Bărbat din Scărișoara, reținut: A refuzat prelevarea de mostre biologice. Avea o alcoolemie de 1,48 mg/l, după testarea cu aparatul...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea să-și piardă locul de muncă din cauza opririi transportului public metropolitan
Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea...
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce stadiu este proiectul
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce...
Opinii Comentarii
Mesaje de SFANTA MARIA 2026. Urări şi felicitări pe care le poţi transmite persoanelor care îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfânta Maria 2026 • Urări de ”la mulți ani” de Sfântă Marie • SMS şi felicitări de ziua numelui...
Vibrația zilei de 12 august 2026: Cerul se exprimă printr-un spectacol de energie cosmică
Vibrația zilei de 12 august 2026: Cerul se exprimă printr-un spectacol de energie cosmică 12 august este una dintre acele...