A furat o geantă dintr-o gară din Zürich în care se aflau o dronă și mai multe bunuri: Femeie din Sântimbru, cercetată după o reclamație din partea unui austriac

O femeie din Sântimbru, de 38 de ani, este cercetată de polițiștii din Alba pentrua tăinuire, după ce asupra sa au fost găsite o geantă, o dronă și mai multe bunuri.

Mai exact, un cetățean austriac a reclamat că bunurile i-au fost furate dintr-o gară din Zürich. Femeia susține că partenerul său, un cetățean bulgar, le-ar fi cumpărat din Germania.

Bunurile au fost recuperate integral și urmează să fie restituite proprietarului.

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 august 2026, în urma unei sesizări transmise electronic de către un cetățean austriac, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de tăinuirea.

Din cercetări a reieșit că bărbatului, în timp ce se afla într-o gară din orașul Zürich, i-ar fi fost sustrasă o geantă în care se aflau o dronă și mai multe bunuri.

În urma activităților desfășurate de polițiști, a fost identificată o femeie, în vârstă de 38 de ani, din localitatea Sântimbru, care avea asupra sa o geantă în care se aflau o dronă și mai multe bunuri care i-ar aparține cetățeanului austriac, bunuri pe care femeia susține că partenerul ei, cetățean bulgar, în vârstă de 46 de ani, le-ar fi achiziționat de la o persoană necunoscută, de pe teritoriul Germaniei.

Polițiștii au recuperat integral bunurile cetățeanului austriac.

În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuirea, în vederea stabilirii împrejurărilor în care a fost comisă fapta.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal