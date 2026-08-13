Foto | Trei sportive de la CSM Unirea Alba Iulia, în lotul României la Europenele U20 de polo feminin din Portugalia: Amalia Novăcean, căpitan al reprezentativei tricolore

Trei sportive de la CSM Unirea Alba Iulia, în lotul României la Europenele U20 de polo feminin din Portugalia: Amalia Novăcean, căpitan al reprezentativei tricolore

Trei sportive legitimate la secția de polo pe apă a clubului CSM Unirea Alba Iulia au făcut parte din lotul național al României pentru Campionatul European U20, care a avut loc recent la Oeiras (Portugalia).

Este vorba de portarul Victoria Borodachi, Amalia Novăcean și Denisa Samuel.

Evoluția lor pe parcursul anului competițional 2025–2026 le-a făcut eligibile pentru a fi selecționate în lotul național U20, Amalia Novăcean fiind și căpitanul reprezentativei tricolore.

Turneul continental s-a disputat în perioada 1–7 august 2026 și a reunit 20 de selecționate.

România a fost repartizată în Grupa D, alături de reprezentativa gazdă, Portugalia, și Ucraina. În noul format al competiției, România a făcut parte din a doua divizie valorică, alături de formații precum Germania, Malta, Rusia, Marea Britanie, Cehia, Irlanda, Serbia, Elveția și Turcia.

Cel mai spectaculos moment al parcursului României în grupă a fost partida cu Portugalia. „Tricolorele” au avut un start excelent și au încheiat primul sfert cu un avantaj de 5–1, însă formația gazdă a revenit treptat în joc.

Portugalia a reușit să egaleze în finalul partidei, iar egalitatea s-a menținut după cele patru sferturi. Gazdele s-au impus în cele din urmă la aruncările de departajare, cu 12–10, după 8–8 în timpul regulamentar. Pentru România, partida a reprezentat una dintre cele mai bune evoluții ale turneului, în ciuda rezultatului final.

În faza de clasement, în duelul cu Elveția. România a condus în anumite momente ale partidei, însă elvețiencele s-au impus la limită, cu 11–10. Pentru România au înscris Denisa Samuel, autoare a patru goluri, Amalia Novăcean și Sara Dumitru, câte două, precum și Andra-Maria Dumitru și Elena Delta.

Ultimul meci al turneului a adus un nou duel strâns. România a pierdut în fața Irlandei cu 10–9. Amalia Novăcean a fost principala marcatoare a României, cu patru goluri, celelalte reușite aparținând Evei Maria Cimpoeru, Ralucăi-Elena Manolache, Sarei-Maria Dumitru, Sarei-Maria Pascu și Biancăi-Rebeca Elisei.

„Parcursul de excepție al acestor fete în sezonul competițional 2025-2026 și convocarea la lotul național sunt rezultatul eforturilor depuse de antrenori și sportive pe tot parcursul campionatului național, precum și al susținerii conducerii clubului și a autorităților locale, Primăria Alba Iulia și Consiliul Județean Alba, cărora le mulțumim pe această cale”, a declarat pentru ziarulunirea.ro coordonatorul secției de polo de la CSM Unirea Alba Iulia, Dorin Pocol.

sursa foto: Federația Română de Polo

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