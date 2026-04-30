FOTO | ALERTĂ în Alba: Un băiat de 13 ani, din Alba Iulia, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de acasă și nu s-a mai întors

Un băiat de 13 ani, din Alba Iulia, a fost dat dispărut de familie. Acesta a plecat miercuri noaptea de acasă și nu s-a mai întors.

Polițiștii din județul Alba caută un minor care a dispărut din municipiul Alba Iulia. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

În noaptea de 29/30 aprilie 2026, polițiștii din municipiul Alba Iulia au fost sesizați cu privire la faptul că minorul CURELARU ARMANDO-DAVID, în vârstă de 13 ani, a plecat de la domiciliul său, în data de 29 aprilie 2026, în jurul orei 22.00, iar până în acest moment, nu a revenit la domiciliul său.

Minorul a fost dat în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsit.

Ştirea zilei

VIDEO | Ziua Internațională a Dansului 2026, sărbătorită la Alba Iulia: Atelier de dans, flashmob și spectacol folcloric în Piața Cetății

Bogdan Ilea

Publicat

acum 13 ore

în

29 aprilie 2026

De

Ziua Internațională a Dansului, sărbătorită la Alba Iulia: Atelier de dans, flashmob și spectacol folcloric în Piața Cetății Ziua Internațională a Dansului este marcată astăzi, 29 aprilie 2026, în Piața Cetății din Alba Iulia, printr-un eveniment dedicat mișcării, tradiției și comunității. Programul aduce în fața publicului atât energia dansului modern, printr-un atelier participativ și un […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Premieră pentru spitalele publice din România consemnată în Alba: Procedură minim invazivă realizată la Spitalul Municipal Blaj

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 ore

în

29 aprilie 2026

De

Premieră pentru spitalele publice din România consemnată în Alba: Procedură minim invazivă realizată la Spitalul Municipal Blaj Spitalul Municipal Blaj marchează o nouă premieră medicală importantă, după ce, în această lună, a fost realizată aici prima sialendoscopie într-un spital public din România. Intervenția a fost efectuată de medicul primar ORL Mădălina Dinco, în cadrul compartimentului […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Moțiunea de cenzură PSD-AUR, prezentată în plenul Parlamentului: „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 ore

în

29 aprilie 2026

De

Moțiunea de cenzură PSD-AUR, prezentată în plenul Parlamentului: „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului” Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare […]

Citește mai mult