FOTO | ALERTĂ în Alba: Un băiat de 13 ani, din Alba Iulia, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de acasă și nu s-a mai întors

ALERTĂ în Alba: Un băiat de 13 ani, din Alba Iulia, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de acasă și nu s-a mai întors

Un băiat de 13 ani, din Alba Iulia, a fost dat dispărut de familie. Acesta a plecat miercuri noaptea de acasă și nu s-a mai întors.

Polițiștii din județul Alba caută un minor care a dispărut din municipiul Alba Iulia. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

În noaptea de 29/30 aprilie 2026, polițiștii din municipiul Alba Iulia au fost sesizați cu privire la faptul că minorul CURELARU ARMANDO-DAVID, în vârstă de 13 ani, a plecat de la domiciliul său, în data de 29 aprilie 2026, în jurul orei 22.00, iar până în acest moment, nu a revenit la domiciliul său.

Minorul a fost dat în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsit.

