FOTO: Gala Sportului Județean 2023: Mihaela Blaga (atletism) și Andrei Irimie (powerlifting) – sportivii anului, Volei Alba Blaj – cea mai bună echipă

La Gala Sportului Județean 2023 Mihaela Blaga (atletism) și Andrei Irimie (powerlifting) au fost desemnați sportivii anului, iar campioana Volei Alba Blaj – cea mai bună echipă

La Gala Sportului Județean 2023, eveniment desfășurat la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia și amânat pentru acest an, Mihaela Blaga (atletism, CS Universitar Alba Iulia/ AC „Mica Romă” Blaj) – sporturi olimpice și Andrei Irimie (powerlifting, CS Unirea Alba Iulia) – sporturi neolimpice au fost desemnați cei mai buni sportivi din Alba.

De asemenea, Volei Alba Blaj și-a păstrat statutul de cea mai bună echipă (cu al 7-lea titlu național și finala Cupei CEV), putându-se afirma că „Blajul e la putere”, întrucât la secțiunea sporturi olimpice antrenorul anului este Cristina Man (CSȘ Blaj/ AC „Mica Romă” Blaj/ CSU Alba Iulia). La sporturi neolimpice antrenorul Ovidiu Pănăzan (CSU Alba Iulia/CS Unirea Alba Iulia/Zamolxis Alba Iulia) a primit pentru al 9-lea an la rând distincția cuvenită celui mai bun antrenor din județ.

Citește și: LIVE VIDEO: La Gala Sportului Județean 2023, mențiuni pentru antrenori și sportivi | Vezi numele laureaților

Aproape 300 de performeri din Alba au fost premiați în cadrul „Galei Sportului Județean 2023”, cu sume între 400 și 1200 de lei, în funcție de rezultate, suma totală alocată fiind de 128.500 de lei (net).

*Mihaela Blaga, în premieră

Mihaela Maria Blaga a devenit în premieră sportivul anului, asta după ce în 2021 a fost la egalitate (ca punctaj) cu laureata Ana Rodean (învingătoare în ultimii doi ani, 2021, 2022). Cristina Man a fost desemnată pentru al doilea an consecutiv antrenorul anului și a 4-a oară în carieră (precedentele în 2010 și 2014). În 2010, Anca Bunea (AC „Mica Romă”, dublă legitimare cu CSȘ Mediaș) a mai câștigat acest trofeu. Practic, comparativ cu topul din 2022, singura noutate este Mihaela Blaga, pregătită de Cristina Man. Rezultatele atletei din Blaj în 2023 au fost următoarele: locul 4 individual și locul întâi cu echipa, la Cupa Campionilor Europeni a Cluburilor la Cros (în Spania), reușind astfel să apere titlul de campioană a cluburilor pentru AC „Mica Romă”, cucerit în premieră în 2022; locul 8 la Campionatul European Under 20 (în Israel), în proba de 3000 m obstacole; locul 3 individual și locul 2 cu echipa României la Campionatul Balcanic de Cros (în Bulgaria); locul 6 la Campionatul Balcanic de Seniori (în Israel), la 3000 m obstacole; a devenit campioană națională Under 20 în aer liber, în probele de 3000 de metri obstacole și 3000 de metri plat; a cucerit două titluri de campioană națională la Campionatul național de cros Under 20, 4000 m, la individual și cu echipa; a obținut titlul de campioană națională în aer liber, în proba de 3000 de metri obstacole Under 23 și medalia de argint la senioare în aceeași probă; a obținut 4 titluri de campioană națională la Campionatul național de 5 km, la individual și pe echipe, atât la categoria de vârstă Under 20 cât și la Under 23; a cucerit două medalii de bronz la Campionatul național de sală în probele de 1500 și 3000 de metri.

“Aceste premii reprezintă recunoașterea muncii noastre și aceasta contează foarte mult. Sunt bucuroasă pentru ambele trofee, ne-au fost apreciate performanțele, iar pentru Mihaela este un stimul pentru viitor”, a precizat Cristina Man.

*Andrei Irimie și Ovidiu Pănăzan, tandemul ultimilor 3 ani

La sporturi neolimpice, de 3 ani, Andrei Irimie și antrenorul Ovidiu Pănăzan sunt de neclintit în fruntea topului județean. În 2023 uniristul a devenit vicecampion mondial de seniori, cu performanța de 267,5 kg ridicate la disciplina împins din culcat, la Campionatul Mondial desfășurat în Lituania și vicecampion european, proba împins din culcat, la Campionatul European din Danemarca. La Campionatele Naționale de Seniori a obținut o medalie de aur la împins din culcat, o medalie de argint și alte două de bronz. Au mai fost acordate mențiuni pentru sportivi și antrenori (cele mai multe la karate/arte marțiale și powerlifting), distincții pentru structurile sportive din județ care au avut reprezentanți în top, fiind premiați și sportivii masters (veterani).

La acest capitol au fost nominalizați Ilie Cioca, Teodor Țintaș, Ovidiu Virgil Hulea, Sergiu Cioca (toți CSM Unirea Alba Iulia), Endre Racz și Stelian Adrian Zaharia (CS Unirea Alba Iulia), Vasile Hârjoc, Daniel Scrob și Călin Morar (Metalurgistul Cugir), Aurelian Zăgrean (AC „Mica Romă” Blaj) – toți la atletism, Mihaela Dehelean-Mih (CS Unirea Alba Iulia) – la culturism/fitness și Marin Florin Bala (Asociația Nevăzătorilor din România, filiala Alba) – la popice.

De asemenea a fost desemnat

cel mai bun sportiv pe ramură de sport în 2023 (20 de nominalizări), după cum urmează:

*airsoft: Denis Stanciu (Airsoft Super Daddys Alba Iulia);

*arc istoric: Alexandru Manu (CSM Unirea Alba Iulia);

*atletism: Mihaela Maria Blaga (CS Universitar Alba Iulia/ AC „Mica Romă” Blaj);

*automobilism: Tudor Pop (CSM Unirea Alba Iulia);

*baschet: Carla Andrea Alexandru (LPS Alba Iulia);

*box: Luca Fățan (CSM Unirea Alba Iulia/ Olimpia București);

*bridge: Bogdan Marina (Bridge Club Apullum Alba Iulia);

*dans sportiv: perechea Bianca și Ionuț Ionescu (Life is Dance Alba Iulia/CSM Unirea Alba Iulia);

*înot: Andrea-Maria Zsebe (LPS Alba Iulia);

*judo: Laura Alexia Bogdan (CS Unirea Alba Iulia/CSM Cluj-Napoca);

*karate-arte marțiale: Tudor Ștefan Pleșa (CSC Bistra);

*kickboxing: Paul Tolas (Revolutino Academy Alba Iulia);

*orientare: Ionuț Alin Zincă (CS Unirea Alba Iulia);

*pescuit sportiv: Gheorghe Ghiușan (CS Cetate Alba Iulia);

*polo: Dorofea Vîrtosu (CSM Unirea Alba Iulia);

*powerlifting: Andrei Irimie (CS Unirea Alba Iulia);

*șah: Mihnea Costachi (CSM Unirea Alba Iulia);

*taekwondo: Alecsandru Boloage (CS Unirea Alba Iulia);

*tenis de câmp: Miriam Bianca Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia);

*volei: Jovana Kocic (CSM Volei Alba Blaj).

Au mai fost acordate mențiuni pentru sportivi și antrenori (cele mai multe la karate/arte marțiale și powerlifting), distincții pentru structurile sportive din județ care au avut reprezentanți în top, fiind premiați și sportivii masters (veterani). La acest capitol au fost nominalizați Ilie Cioca, Teodor Țintaș, Ovidiu Virgil Hulea, Sergiu Cioca (toți CSM Unirea Alba Iulia), Endre Racz și Stelian Adrian Zaharia (CS Unirea Alba Iulia), Vasile Hârjoc și Daniel Scrob (Metalurgistul Cugir), Aurelian Zăgrean (AC „Mica Romă” Blaj) – toți la atletism, Mihaela Dehelean-Mih (CS Unirea Alba Iulia) – la culturism/fitness și Marin Florin Bala (Asociația Nevăzătorilor din România, filiala Alba) – la popice

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI