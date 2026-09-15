Sport

Foto: Albaiulianul George Brad, la Campionatul Mondial de judo pentru veterani, competiție ce se va disputa la Sarajevo

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

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Albaiulianul George Brad, la Campionatul Mondial de judo pentru veterani, competiție ce se va disputa la Sarajevo

Albaiulianul George Brad va participa la Campionatul Mondial de judo pentru veterani, competiție programată în perioada 20-24 septembrie, în Bosnia și Herțegovina, la Sarajevo.

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Sportivul din Cetatea Marii Uniri, în vârstă de 60 de ani, va concura la secțiunea 60-65 de ani (M7), categoria  -90 km. Acesta a fost judoka de performanță, fiind legitimat la Metalul Aiud, Constructorul Alba Iulia și Independența Sibiu, cu calificări în finale naționale. După un sfert de veac de la abandonarea activității de performanță, George Brad a revenit pe tatami și a reușit să devină campion național, la Brașov, în acest an.

„Voi participa în premieră la un Campionat de o asemenea anvergură. Vreau să-mi joc șansele, să ajung cât mai sus posibil. Pasiunea pentru judo m-a determinat să revni în activitate și poate exemplul meu îi va determina și pe alții, foști sportivi, dar și tineri, să practice acest sport”, a spus Brad, care va concura miercuri, 23 septembrie.

Delegația României este formată din 32 de sportivi veterani. Turneul mondial se va desfășura la Arena Hotel Hills și va reuni 1391 de sportivi, din 64 de țări și de pe șase continente, dintre care 1206 la masculin și 185 la feminin, fiind organizat de Federația Internațională de Judo (IJF).

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