Șofer din Cut, reținut de polițiști după ce s-a urcat ,,mort de beat” la volan: Avea o alcoolemie de ,40 mg/l și circula haotic pe DN1

Un șofer din Cut a fost reținut de polițiști după ce s-a urcat ,,mort de beat” la volan. Bărbatul avea o alcoolemie de ,40 mg/l și circula haotic pe DN1.

Potrivit IPJ Alba, la data de 14 septembrie 2026, polițiștii din municipiul Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din localitatea Cut, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

La data de 14 septembrie 2026, în jurul orei 14.11, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DN 1, pe direcția de mers Sebeș-Răhău, circulă haotic un autoturism.

Polițiștii au oprit, pentru control, pe DN 1, la intersecția cu DJ 106 M, autoturismul în cauză, conducătorul auto fiind un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din localitatea Cut.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 1,40 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Municipial Sebeș, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

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