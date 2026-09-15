Foto | Benzinării moderne deschise pe Autostrada Transilvania: Unde sunt amplasate cele două noi spații

Benzinării moderne deschise pe Autostrada Transilvania: Unde sunt amplasate cele două noi spații

Două benzinării moderne au fost deschise oficial, ieri, 14 septembrie 2026, pe Autostrada Transilvania, amplasate pe tronsonul Târgu Mureș – Câmpia Turzii, în zona localității Sânpaul, pe ambele sensuri de mers.

,,Primele două benzinării moderne au fost deschise de astăzi pe Autostrada Transilvania (A3)! Sunt parte dintr-o strategie de concesionare a spațiilor de servicii adoptată de CNAIR în 2022, care începe să dea rezultate vizibile pe toată rețeaua: 30 de spații de servicii moderne deschise până acum, 16 în amenajare, 4 cu contracte de concesiune în curs de semnare și alte 10 pentru care licitațiile vor fi lansate în scurt timp.”, a scris Cristian Pistol, Director General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA.

Cele două noi spații de servicii sunt amplasate pe tronsonul Târgu Mureș – Câmpia Turzii, în zona localității Sânpaul, pe ambele sensuri de mers (km 8+400).

Ce oferă cele două noi benzinării:

– parcări pentru autoturisme, cu câte 36 de locuri (inclusiv locuri pentru persoanele cu dizabilități),

– parcări pentru camioane și autocare, câte 11 locuri pe fiecare sens,

– zone cu aspirator (câte două locuri pentru fiecare spațiu de servicii),

– stații de încărcare pentru vehicule electrice, cu putere de până la 150 kW (4 locuri pentru fiecare dintre cele două spații),

– stații de distribuție carburanți (motorină și benzină),

– stații de distribuție GPL,

– spații comerciale,

– zone de snack bar,

– toalete publice.

,,Autostrăzile nu înseamnă doar asfalt. Înseamnă și servicii pentru cei care le folosesc.”, a mai scris sursa citată.

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