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Casele teritoriale de pensii, obligate să reanalizeze și să rezolve contestațiile dosarelor de pensionare în 45 de zile. Proiectul adoptat de Senat

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Casele teritoriale de pensii, obligate să reanalizeze și să rezolve contestațiile dosarelor de pensionare în 45 de zile. Proiectul adoptat de Senat

Senatul a adoptat luni, 14 septembrie 2026, un proiect de Lege potrivit căruia, în cazul contestării deciziilor de pensionare, casa teritorială de pensie are obligaţia de a reanaliza dosarul şi de a răspunde motivat în termen de 45 de zile. Propunerea legislativă aduce modificări art. 127 din Legea nr.360/2023 privind sistemul public de pensii.

Deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate în termen de 45 de zile de la comunicare, prin procedură administrativă prealabilă, adresată casei teritoriale de pensii emitente. Aceasta are obligaţia de a reanaliza dosarul de pensie şi de a comunica un răspuns motivat în termen de 45 de zile de la data înregistrării contestaţiei”, prevede proiectul adoptat.

 

De asemenea, termenul de 45 de zile prevăzut pentru introducerea acţiunii la instanţa judecătorească competentă se suspendă de drept pe durata parcurgerii procedurii administrative prealabile, de la data înregistrării contestaţiei la casa teritorială de pensii emitentă şi până la data comunicării răspunsului motivat către solicitant.

În cazul necomunicării răspunsului de către casa teritorială de pensii în termenul legal sau în cazul unui răspuns nesatisfăcător, titularul drepturilor se poate adresa direct instanţei judecătoreşti competente, în termen de 45 de zile, calculat de la data expirării termenului de răspuns sau, după caz, de la data comunicării acestuia. Deciziile contestate în termenele prevăzute devin definitive.

Pentru asigurarea celerităţii procedurii şi evitarea litigiilor repetitive, se poate formula o singură contestaţie administrativă prealabilă per dosar de pensie cu privire la aceleaşi elemente de fapt şi de drept deja existente în evidenţele instituţiei sau deţinute de solicitant la data emiterii deciziei contestate, au mai stabilit senatorii.

Totodată, titularul are obligaţia de a cumula toate obiecţiile, stagiile de cotizare disputate şi adeverinţele disponibile în cuprinsul acestei unice contestaţii administrativ-jurisdicţionale.

Prin excepţie, dreptul de a formula o nouă contestaţie sau de a completa acţiunea aflată în curs se activează în următoarele cazuri:

-în cadrul descoperirii unor erori materiale evidente de calcul sau de introducere a datelor imputabile exclusiv casei teritoriale de pensii;

-cazul prezentării de acte doveditoare, înscrisuri sau adeverinţe cu caracter nou, care atestă stagii de cotizare sau venituri suplimentare şi care nu au putut fi depuse de către solicitant anterior din motive obiective, independente de voinţa sa.

Senatul este primul for sesizat cu acest proiect, Camera Deputaţilor fiind for decizional.

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