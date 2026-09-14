FOTO | Un gest de suflet făcut de comunitatea din Ghirbom pentru o familie greu încercată: O mamă singură cu 5 copii a primit electrocasnice, îmbrăcăminte și bani de rechizite
Un gest de suflet făcut de comunitatea din Ghirbom pentru o familie greu încercată: O mamă singură cu 5 copii a primit electrocasnice, îmbrăcăminte și bani de rechizite
Nicolaie Perța, împreună cu familia sa și oameni inimoși din comunitatea Ghirbom, s-au deplasat la începutul lunii septembrie în comuna Videle pentru a veni în sprijinul unei mame singure care își crește cei cinci copii.
Cu gândul la nevoile acestei familii, au fost duse electrocasnice, îmbrăcăminte și încălțăminte, lucruri necesare pentru un trai mai bun și mai demn. Sprijinul nu s-a oprit aici. Familia a primit și o sumă de bani, cu ajutorul căreia au fost cumpărate rechizitele necesare copiilor pentru începutul noului an școlar.
A fost o acțiune făcută din inimă, prin care comunitatea din Ghirbom a demonstrat, încă o dată, că atunci când oamenii se unesc pentru o cauză bună, pot aduce speranță și bucurie acolo unde este mare nevoie de ele.
„Mulțumim tuturor celor care s-au implicat și au contribuit la acest gest de solidaritate. Fiecare ajutor contează, iar pentru această familie, sprijinul primit înseamnă mai mult decât lucruri materiale — înseamnă că nu sunt singuri”, a transmis Nicolaie Perța.
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