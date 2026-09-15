Ştirea zilei

Video | Un minor de 15 ani, băut și fără permis, a furat o mașină și a provocat accidentul din Sebeș, în urma căruia autoturismul a intrat într-o casă și a luat foc: Tânărul a fost transportat la spital

Bogdan Ilea

Publicat

acum 33 de minute

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Un minor de 15 ani, băut și fără permis, a furat o mașină și a provocat accidentul din Sebeș, în urma căruia autoturismul a intrat într-o casă și a luat foc: Tânărul a fost transportat la spital

Un minor de doar 15 ani ar fi furat o mașină, s-ar fi urcat la volan fără permis și ar fi intrat cu autoturismul în gardul unui imobil. După accident, adolescentul ar fi fugit de la fața locului, iar când a fost găsit de polițiști avea 0,28 mg/l alcool pur în aerul expirat.

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Potrivit IPJ Alba, la data de 15 martie 2026, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Sebeș s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, furt în scop de folosință și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia de către un minor, în vârstă de 15 ani, din municipiul Sebeș.

La data de 15 martie 2026, în jurul orei 04.30, minorul a fost implicat într-un eveniment rutier, pe raza municipiului Sebeș, și ar fi părăsit locul faptei.

Verificările efectuate de către polițiștii rutieri au relevat faptul că minorul ar fi sustras autoturismul unui bărbat, în vârstă de 41 de ani, care se afla parcat pe strada Lungă din municipiul Sebeș, și ar fi condus autoturismul, iar pe strada Cloșca, din municipiul Sebeș, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu gardul unui imobil, rezultând pagube materiale și vătămarea corporală a conducătorului auto, acesta părăsind locul accidentului.

Ulterior, acesta a fost identificat de polițiști, fiind testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,28 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, polițiștii au constatat faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În urma evenimentului rutier, minorul a suferit leziuni corporale ce au necesitat transportul la spital, pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale.

Polițiștii din municipiul Sebeș continuă cercetările în acest caz, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care au fost săvârșite faptele.

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