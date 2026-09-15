Tânăr de 19 ani din Alba Iulia, reținut de polițiști: A furat mai multe sticle de băuturi alcoolice aflate pe terasa unui local din oraș
Tânăr de 19 ani din Alba Iulia, reținut de polițiști: A furat mai multe sticle de băuturi alcoolice aflate pe terasa unui local din oraș
Un tânăr de 19 ani din Alba Iulia a fost reținut pentru 24 de ore după ce a furat mai multe sticle de băuturi alcoolice din două vitrine frigorifice, aflate pe terasa unui local public din municipiul Alba Iulia.
Conform IPJ Alba, la data de 14 septembrie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr, în vârstă de 19 ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.
Din cercetări a reieșit că, în data de 13 septembrie 2026, acesta ar fi sustras mai multe sticle de băuturi alcoolice din două vitrine frigorifice, forțând ușa acestora, aflate pe terasa unui local public din municipiul Alba Iulia.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.
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