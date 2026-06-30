Sport

FOTO | Judoka Laura Bogdan (CS Unirea Alba Iulia), medalie de bronz la Campionatul European Open pentru Seniori de la Praga

Ioana Oprean

Publicat

acum 37 de minute

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Judoka Laura Bogdan (CS Unirea Alba Iulia), medalie de bronz la Campionatul European Open pentru Seniori de la Praga

Judoka CS Unirea Alba Iulia, Laura Bogdan, a obținut o nouă performanță, cucerind medalia de bronz la Campionatul European Open pentru Seniori, desfășurat la Praga (Cehia), în perioada 27-28 iunie.

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Laura Bogdan a concurat la categoria de greutate 48 de kilograme. În optimi și sferturi a învins sportive din Belgia și Austria. În semifinale a fost învinsă de o reprezentantă a Germaniei, iar apoi a luptat pentru locul 3 și a reușit să câștige în fața unei sportive din Marea Britanie.

Sportiva este legitimată atât la CS Unirea Alba Iulia, cât și la U Cluj. La clubul nostru este pregătită de profesorii Dinu Alin și Dinu Cristian și face parte din lotul național de judo.

În acest an, Laura Bogdan a câștigat și medalia de aur la Campionatul Național de Seniori, la categoria 48 de kilograme.

CS Unirea Alba Iulia o felicită pe Laura Bogdan pentru această nouă performanță, precum și pe antrenorii săi, pentru rezultatul obținut. 

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