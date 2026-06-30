FOTO | Judoka Laura Bogdan (CS Unirea Alba Iulia), medalie de bronz la Campionatul European Open pentru Seniori de la Praga

Judoka Laura Bogdan (CS Unirea Alba Iulia), medalie de bronz la Campionatul European Open pentru Seniori de la Praga

Judoka CS Unirea Alba Iulia, Laura Bogdan, a obținut o nouă performanță, cucerind medalia de bronz la Campionatul European Open pentru Seniori, desfășurat la Praga (Cehia), în perioada 27-28 iunie.

Laura Bogdan a concurat la categoria de greutate 48 de kilograme. În optimi și sferturi a învins sportive din Belgia și Austria. În semifinale a fost învinsă de o reprezentantă a Germaniei, iar apoi a luptat pentru locul 3 și a reușit să câștige în fața unei sportive din Marea Britanie.

Sportiva este legitimată atât la CS Unirea Alba Iulia, cât și la U Cluj. La clubul nostru este pregătită de profesorii Dinu Alin și Dinu Cristian și face parte din lotul național de judo.

În acest an, Laura Bogdan a câștigat și medalia de aur la Campionatul Național de Seniori, la categoria 48 de kilograme.

CS Unirea Alba Iulia o felicită pe Laura Bogdan pentru această nouă performanță, precum și pe antrenorii săi, pentru rezultatul obținut.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE