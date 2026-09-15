Bărbat de 32 de ani din Alba Iulia, posesorul unui mandat de arestare preventivă, reținut de polițiști: Pentru ce faptă a ajuns după gratii

Un bărbat de 32 de ani din Alba Iulia a fost depistat și reținut de polițiști, după ce Judecătoria Alba Iulia a emis pe numele său un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Potrivit IPJ Alba, la data de 14 septembrie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat, pe raza municipiului Alba Iulia, și au reținut un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din municipiul Alba Iulia, pe numele căruia a fost emis de către Judecătoria Alba Iulia un mandat de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile, ca urmare a înlocuirii măsurii controlului judiciar dispuse pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție a oricăreia dintre măsurile prevăzute.

Acesta a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

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