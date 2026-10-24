Cătălin Tiut, fostul portar al Unirii Alba Iulia și Metalurgistului Cugir, ajuns șofer pe autobuz! O poveste incredibilă a goalkeeperului campion al României cu CFR Cluj

Cătălin Tiut, portar în vârstă de 34 de ani, care a renunțat la carieră în urmă cu aproape un deceniu, și-a intersectat cariera cu două echipe din Alba. Format la CFR Cluj, Tiut a evoluat la Unirea Alba Iulia, în Divizia B, la ultima stagiune petrecută de „alb-negrii” pe a doua scenă (2012/2013) și în sezonul următor, la Metalurgistul Cugir, proaspăt promovată în Liga 3.

O poveste senzațională de viață, publicată de Gazeta Sporturilor, articol ce-l redăm în cele ce urmează

Călin Tiut, 34 de ani, goalkeeper crescut la CFR Cluj, în lotul „feroviarilor” la titlul din 2012, portar cu o apariție în Liga 1, în tricoul Botoșaniului, a avut o traiectorie inedită după retragerea din cariera de fotbalist profesionist.

De doi ani, fostul sportiv de performanță este șofer pe autobuz la Compania de Transport Public din Cluj.

Gazeta Sporturilor l-a contactat și îi prezintă povestea în rândurile de mai jos.

Întâi în construcții, apoi șofer pe autobuz: „M-a păzit Domnul de evenimente!”

„Am fost la CFR Cluj de dinainte de Paskzany și Mureșan. Locuiesc lângă stadion”

„Cum să joc în fața lui Beto, care lua 40.000 de euro pe lună și era coleg cu Ronaldo?!”

Un singur meci în prima ligă, contra lui Mutu: „Adi, te rog să nu-mi dai gol!”

Viața de film a lui Călin Tiut, fost portar la CFR și FC Botoșani, acum șofer pe autobuz în Cluj

Fost internațional de tineret sub comanda lui Lucian Burchel, Tiut fusese desemnat, în 2010, cel mai valoros portar-junior din țară.

Chiar dacă n-a apucat să debuteze în tricoul CFR-ului, concurența fiind una copleșitoare în acea perioadă, Tiut a avut norocul să se intersecteze la Cluj cu o multitudine de nume sonore ale epocii în care clubul era pe mâinile lui Arpad Paszkany. Al treilea portar în anul titlului din 2012 – a primit și medalie, fiind de două ori pe bancă pe durata sezonului -, Tiut s-a antrenat lângă „uriași” precum Beto, De Zerbi, Sixto Peralta, Lacina Traore și mulți ații.

Imposibil să se infiltreze în poarta „feroviarilor”, într-o perioadă în care CFR-ul excela între buturi, Tiut s-a consolat după plecarea de la CFR cu experiențe la Unirea Alba Iulia, Fortuna Brazi și Metalurgistul Cugir, toate în ligile inferioare, înainte de a evolua timp de un sezon pentru Botoșaniul lui Leo Grozavu, în prima ligă.

Atunci a și debutat în „A”, într-o înfrângere suferită de moldoveni pe terenul Petrolului la care evolua Adrian Mutu, scor 1-4. Tiut a intrat în minutul 22 în locul lui David Lazar, când tabela arăta deja 3-0 în favoarea „găzarilor”. A rămas unica lui apariție în elită, cu toate că a mai fost pe banca Botoșaniului în acea ediție.

Cu un umor pur ardelenesc și multă poftă de vorbă, Călin Tiut și-a spus povestea carierei și cum s-a produs reconversia lui profesională, într-un interviu acordat în exclusivitate Gazetei Sporturilor.

Angajat de doi ani la Compania de Transport Public din Cluj, după ce lucrase o vreme și în construcții, fostul portar a rememorat anii de la CFR, povestind cu lux de amănunte cum a ajuns să fie șofer pe autobuz în orașul său natal, unde transportă, zilnic, circa 2.500 de persoane!

Întâi în construcții, apoi șofer pe autobuz: „M-a păzit Domnul de evenimente!”

„Am avut norocul să am un tată harnic, care m-a luat cu el la lucru. Tata avea șantiere, avea o «firmuliță» de construcții, cu câțiva oameni. Mergeam cu ei, îi ajutam, mai lucram una-alta și aveam de unde să fac bănuți.

Eu și tatăl meu ne-am hotărât să nu mai lucrăm în construcții, ne era foarte greu, fiindcă am rămas numai noi doi. Am rămas fără angajați și nu mai făceam față, așa că am spus: «Hai să mergem să ne angajăm, să fim undeva unde să știm că avem un program». În construcții, plecai la 07:00 și nu știai când vii acasă.

Sunt de aproape doi ani la CTP (n.r. Compania de Transport Public din Cluj), în februarie fac doi ani.

A trebuit să mergem să facem școala de șoferi, cam vreo trei-patru ani a durat, cred. Ne-am pus pe învățat, am luat examenele, care n-au fost ușoare. Dacă nu înveți, n-ai nicio șansă! Eu eram mai mult cu fotbalul, nu mă interesa pe mine condusul. Acum am devenit mai pasionat (râde).

Am făcut audiență la domnul director, m-am dus direct la el în birou după ce mi-am luat atestatul. I-am spus câteva lucruri despre mine, i-am spus că sunt un băiat serios, am făcut sport, știu ce înseamnă programul, că am doi copilași, sunt căsătorit și aș vrea să mă angajez. A acceptat, mi-a zis: «Bine, de mâine te duci!».

Apoi i-am mai spus ceva: «Mai am o problemă. Când am început școala de șoferi, am început-o cu tata. Tare m-aș bucura dacă ați putea să-l luați și pe el!». Mi-a spus: «Foarte bine, de mâine sunteți amândoi angajați!» Unii zic că se intră greu acolo, dar asta a fost povestea mea.

La început a fost puțin obositor, dar chiar îmi place. Merg cu plăcere și cu drag, altfel nu aș putea face față la ce trafic și ce nebunie e. În ăștia doi ani, am fost ferit de evenimente. Mulțumesc, Doamne! Dacă nu ești atent, în fiecare minut poți face accident. Mai ales acum. Și în București e dezastru, dar și în Cluj s-a aglomerat mult. M-a păzit Domnul și m-am acomodat foarte bine”, a povestit Călin Tiut, în exclusivitate pentru GSP.ro.

„Am fost la CFR Cluj de dinainte de Paskzany și Mureșan. Locuiesc lângă stadion”

Cu o modestie nedisimulată, Călin Tiut a rememorat anii în care a făcut parte din lotul lărgit al CFR-ului:

„Eu sunt printre foștii jucători de fotbal norocoși. Că fotbaliști sunt cei care au ajuns cât de cât, eu nu am ajuns la cine știe ce nivel. Măcar m-am antrenat cu ăștia care erau prin Champions League, am avut șansa asta (râde).

Locuiesc în Cluj, chiar lângă stadion. Stadionul e la numărul 26, iar părinții mei locuiesc la numărul 20, aici, în Gruia. Am locuit aici de când m-am născut, iar din ’99 fac fotbal, de atunci sunt legitimat la CFR, când nu era Paszkany, nu era nici Iuliu Mureșan. Eram copii, jucam pe zgură, pe beton, puțin mai știu cum era CFR-ul atunci. Mergeam copil de mingi la meciurile CFR-ului din liga a treia.

Am fost și în lotul echipei mari, inclusiv în meciul de Champions League de la Basel, când a dat Modou Sougou dublă și apoi ne-am calificat. Am fost în tribună, am avut trei portari acolo, eu, Stăncioiu și Felgueiras.

În Elveția, când ne-am calificat în Ligă, am stat cu Ricardo Cadu în cameră. Eu mergeam în toate cantonamentele cu ei”.

Cel mai bine m-am înțeles cu Stăncioiu și cu Nuno Claro. Chiar dacă îmi erau rivali pe post, am învățat multe de la ei.

– Călin Tiut, fost portar CFR Cluj

„Cum să joc în fața lui Beto, care lua 40.000 de euro pe lună și era coleg cu Ronaldo?!”

Povestea experienței de suflet din Gruia continuă:

„Am făcut junioratul la CFR, apoi am jucat în Liga 3, la echipa a doua. Aveam 16 ani când am debutat în Liga 3. Iar CFR-ul îi avea la «satelit» pe ăștia de la prima echipă, Peralta, Lacina Traore, el a început la echipa secundă.

Era alt nivel când mergeam să mă antrenez cu prima echipă, mergeam în fiecare cantonament cu ei. Eram copil, nu prea te băga nimeni în seamă dacă erai junior… Ioan Andone mi-a zis: «Trebuie să pui masă musculară pe tine, ai văzut cum sunt portarii!». Eu niciodată n-am avut abdomen, fibră. L-am avut și pe Jorge Costa, cel care a murit, pe Sorin Cârțu, pe Alin Minteuan.

N-aveai cum să joci la prima echipă a CFR-ului. Era Beto, care avea 40.000 de euro pe lună și era coleg de cameră la națională cu Cristiano Ronaldo de la Real Madrid! Până la 18 ani, eu aveam salariu 500 lei la CFR Cluj. Era foarte greu să joci în fața lui. CFR-ul s-a lipit tot timpul la portari buni. Apoi am plecat împrumut la Alba Iulia și nu mi-a prins rău, erau echipe bune în Liga 2.

*Coleg cu Nicolae Stanciu, la naționala de juniori

Am fost și la Fortuna Brazi, în Liga 3, când era Edi Iordănescu antrenor. Nu m-am adaptat acolo, deși erau condiții, bani.

Am fost și la națională cu generația 1992, cu domnul Burchel. Am fost coleg cu Stanciu, cu Benzar, cu toți cei care erau la Viitorul. Am fost la U15, U16, U17, U18, U19. Și nu am avut pe nimeni să mă împingă, taică-meu era cu munca, mergea să lucreze să-mi iau și eu ghete, mănuși. Nu mi-a lipsit nimic, n-am fost o familie săracă, dar n-am forțat lucrurile.

Stăteam și câte o lună în cantonament la Mogoșoaia. La 15 ani, am plecat pentru prima oară singur de acasă. M-am dat jos la București și am plecat la Mogoșoaia. Am avut curaj, nu mi-a fost groază de nimic”, a mai spus Călin Tiut, care și-a exprimat apoi unul dintre regretele care-l mai pun pe gânduri din când în când:

„Într-un fel, îmi pare rău că uneori am avut prea mult bun simț, nu am putut să fiu nesimțit, să fiu parșiv. N-am fost așa ceva! Ori zona, ori faptul că am crescut într-o casă de creștini.

Eu n-am văzut așa ceva la mine în casă și nici nu mi-au plăcut certurile. Dar îmi pare rău că n-am fost un pic mai egoist. N-am avut cum să mă schimb chiar dacă am vrut! Mi-a venit greu să mă schimb”, a recunoscut el.

Tiut încheie cu o glumă povestea periplului de la CFR: „Au fost oameni faini acolo, m-am integrat cât am putut. Lasă, n-am putut să joc, asta e, m-am făcut CTP-ist”.

Un singur meci în prima ligă, contra lui Mutu: „Adi, te rog să nu-mi dai gol!”

Nu uită debutul în prima ligă, partidă care a rămas unica lui apariție în prima ligă a României:

„N-am intrat rău, să știi! Am luat un singur gol, Toto Tamuz mi-a dat «urechi!» Ce echipă aveau!

Când am jucat cu Petrolul, Mutu a scăpat singur cu mine, unu la unu, și i-am prins mingea. I-am închis unghiul și am prins-o! Eram așa emoționat… Când a venit la o fază fixă în careu, i-am spus: «Adi, te rog să nu-mi dai gol astăzi, acum debutez și eu…». Ce-o fi spus despre mine?! A început să râdă și el.

Cel mai șmecher fotbalist român! Jucam la FIFA cu el, apoi am ajuns să evoluez contra lui și să-i apăr o mingea!”.

De ce n-a prins mai multe minute pentru clubul lui Iftime?

„Lui Leo Grozavu nu prea i-a plăcut de mine și nu m-a băgat să joc mai mult la Botoșani.

Știi cum e… Sunt antrenori cărora le plac anumiți jucători, iar pe alții nu-i plac. Eram concurent cu David Lazar și cu Curileac. Am fost un an de zile acolo. După meciul cu Petrolul, n-am mai intrat, dar am fost rezervă aproape în toate meciurile, până la final de sezon”.

În 2017 am încheiat-o cu fotbalul. Am mai avut ceva oferte, dar atunci am cunoscut-o pe soția mea, care e asistentă aici, la spitalul de copii din Cluj. N-am vrut să mă mai duc pe 3, 4.000 de lei la Liga 3. Riscurile erau mari, am realizat că nu merită și atunci am renunțat, am mai antrenat copii o perioadă, trei sau patru ani de zile, apoi am mai antrenat și la Luceafărul Cluj.

– Călin Tiut, fost portar CFR Cluj&FC Botoșani

Fiind în fotbal, am văzut toate dedesubturile, din cauza asta nici nu prea mă mai uit la fotbal. Mi s-a luat, nu știu cum să zic… Am văzut că e o lume faină dacă apuci să intri și dacă ai pe cineva în spate să te împingă și să te forțeze. Așa merge în România. În străinătate, merge doar pe valoare.

– Călin Tiut, fost portar CFR Cluj&FC Botoșani

sursa: Gazeta Sporturilor, foto: Gazeta Sporturilor și Ziarul Unirea

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