FOTO | ACCIDENT rutier pe DN 7: Un autotren a ieșit în decor, în zona Tărtăria
Un accident rutier a avut loc joi noaptea, în jurul orei 23.00, pe DN7. Un autotren s-a răsturnat în zona Tărtăria.
Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe DN7, zona localității Tărtăria.
Este vorba despre un autotren gol, ieșit în afara părții carosabile, fără persoane încarcerate.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.
