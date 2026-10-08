Foto | Accident rutier la intrarea în Petrești, seara trecută: Impact între două autoturisme

Accident rutier la intrarea în Petrești, seara trecută: Impact între două autoturisme

Un accident rutier a avut loc seara trecută, 7 octombrie 2026, la intrare în Petrești. În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme.

Potrivit martorilor din zonă, incidentul rutier s-a petrecut în jurul orei 22:00, fiind vorba despre un impact între un BMW și încă o mașină.

Din fericire, conducătorii auto implicați nu au fost afectați, evenimentul rutier soldându-se doar cu pagube materiale.

,,Eveniment rutier soldat cu pagube materiale.”, a transmis IPJ Alba pentru ziarulunirea.ro.

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