FOTO| ACCIDENT rutier la Hăpria: Un șofer a intrat cu mașina într-o țeavă de gaz

Furnizorii, obligaţi să accepte plata în rate la gaze şi curent: Decizie ANRE

Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Energie (ANRE) le va impune furnizorilor să accepte plata în rate a facturilor la gaz şi curent, a anunţat Zoltan Nagy-Bege, ANRE, marţi, la Antena 3 CNN.

„Teoretic, da. Noi am propus și am pus deja în dezbatere publică, am avut o consultare cu operatorii economici din piață și în acest moment pregătim textul final pentru a fi prezentat în comitetul de reglementare al ANRE-ului, poate reușim chiar săptămâna aceasta.

Propunerea este ca în situațiile în care furnizorii de energie electrică, dacă emit facturi care includ o perioadă mai mare decât o lună sau nu respectă termenul de facturare prevăzut în contractul cu clientul, atunci la cererea clienților, vor fi obligați să acorde plata eşalonată pentru o perioadă cel puțin egală cu perioada facturată.

Deci, dacă emite o factură cu consumul a două luni atunci practic, la cererea clientului, va fi obligat să acorde o plată în două rate”, a explicat Zoltan Nagy-Bege, vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE).

De exemplu, furnizorul de stat Hidroelectrica nu a mai trimis facturi din aprilie adică din ultimele 10 luni, iar dacă un consumator primeşte 10 facturi restante, acesta va putea să le plătească în 10 rate.

„Asta va spune noul regulament, imediat după ce acest regulament va fi aprobat și intră în vigoare.

Acest drept va exista în pentru clienții oricărui furnizor. Acum știm situații în care în anul 2022 au fost întârzieri la emiterea facturilor.

Sunt mai mulți furnizori care au întârziat emiterea facturilor şi toți acești furnizori au anunțat că chiar și fără această obligație care va fi aprobată și impusă de către ANRE, vor putea plăti eșalonat.

Acest regulament va fi foarte clar: în condițiile unui consumatori care primește factura pe o perioadă de 6 luni, minimul de rate va fi de 6 la cerere în care poate să plătească, dar cu acordul furnizorului, bineînțeles”, a completat Zoltan Nagy-Bege, vicepreședinte ANRE.

Sursa: antena3.ro