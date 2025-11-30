FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un BMW și o Dacia Spring s-au ciocnit. Cum s-a produs impactul

ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un BMW și o Dacia Spring s-au ciocnit. Cum a avut loc incidentul

Un accident rutier a avut loc duminică, 30 noiembrie, în jurul orei 13:00, la intersecția străzilor Mușețelului cu Gheorghe Pop de Băsești.

Din primele informații, evenimentul rutier s-a produs atunci când autoturismul care se afla pe strada Mușețelului s-a ciocnit cu BMW-ul care se deplasa pe cealaltă strada.

Potrivit unor martori, o ambulanță s-a deplasat la fața locului, iar într-o mașină se aflau doi copilași, care, din fericire, nu au fost răniți.

Cel mai probabil, șoferii au ales să rezolve situația pe cale amiabilă, după incidentul rutier.

