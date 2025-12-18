FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit la ieșirea dintr-o parcare din centrul municipiului

ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit la ieșirea dintr-o parcare din centrul municipiului

Un accident rutier a avut loc joi dimineața, în jurul orei 11.30, în centrul municipiului Alba Iulia, la ieșirea dintr-o parcare.

Evenimentul rutier s-a petrecut la ieșirea din parcarea mare din centrul municipiului Alba Iulia, peste drum de supermarketul Lidl.

Potrivit martorilor, o autoutilitară care circula regulamentar pe Strada Tudor Vladimirescu a intrat în coliziune cu un Volkswagen care ieșea din parcare.

Din primele informații, în urma accidentului au rezultat doar pagube materiale.

