ACCIDENT rutier în Oarda, zona Elit: Două autoturisme s-au ciocnit

Un accident rutier a avut loc astăzi, 18 decembrie, în jurul orei 08:30, la intrare în Oarda, zona Elit.

Din primele informații, este vorba despre două autoturisme care s-au ciocnit. Potrivit martorilor, în urma incidentului traficul din zonă a fost îngreunat semnificativ.

Din fericire, persoanele implicate în eveniment nu au fost rănite și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

,,A fost o tamponare, fără victime”, a confirmat IPJ Alba.

