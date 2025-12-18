ACCIDENT rutier în Oarda, zona Elit: Două autoturisme s-au ciocnit
ACCIDENT rutier în Oarda, zona Elit: Două autoturisme s-au ciocnit
Un accident rutier a avut loc astăzi, 18 decembrie, în jurul orei 08:30, la intrare în Oarda, zona Elit.
Din primele informații, este vorba despre două autoturisme care s-au ciocnit. Potrivit martorilor, în urma incidentului traficul din zonă a fost îngreunat semnificativ.
Din fericire, persoanele implicate în eveniment nu au fost rănite și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.
,,A fost o tamponare, fără victime”, a confirmat IPJ Alba.
