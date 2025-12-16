FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit pe Bulevardul Ferdinand

ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit pe Bulevardul Ferdinand

Un accident rutier a avut loc astăzi, pe Bulevardul Ferdinand, atunci când două autoturisme s-au ciocnit, în jurul orei 15:30.

Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale. Din fericire, persoanele implicate în incident nu au fost rănite și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

,,A fost vorba despre o tamponare. Eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale”, a confirmat IPJ Alba.

