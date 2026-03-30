UPDATE VIDEO | ACCIDENT rutier GRAV în județul vecin: Trei bărbați și doi minori, MORȚI în urma impactului dintre două autocamioane și un autoturism

ACCIDENT rutier GRAV în județul vecin: Trei bărbați și doi minori, MORȚI în urma impactului dintre două autocamioane și un autoturism

Trei adulți cu vârste cuprinse între 27-50 de ani și doi minori, de 16 și 17 ani, și-au pierdut viața astăzi, 30 martie 2026, într-un grav accident petrecut pe un drum din județul Cluj, în urma impactului dintre două autocamioane și un autoturism.

Știrea inițială:

Patru autospeciale cu modul de descarcerare, două ambulanțe SMURD și două echipaje SAJ, plus elicopterul SMURD de la Punctul Aeromedical Jibou intervin pentru salvarea a cinci persoane grav rănite în urma unui accident rutier petrecut în județul Cluj.

Potrivit ISU Cluj, pompierii din cadrul Detașamentelor 1 Cluj-Napoca și Huedin intervin în aceste momente la un grav accident rutier petrecut pe raza localității Sânpaul.

Din primele date, în accident au fost implicate un autocamion și un autoturism. Sunt anunțate patru victime încarcerate, în stare gravă.

Intervin patru autospeciale cu modul de descarcerare, două ambulanțe SMURD și două echipaje SAJ. Va ateriza la fața locului și elicopterul SMURD de la Punctul Aeromedical Jibou.

UPDATE ISU Cluj:

Pompierii lucrează pentru descarcerarea a cinci bărbați, care sunt, din primele date, inconștienți. În momentele următoare va ateriza și elicopterul.

UPDATE ISU Cluj 09:18:

Cei cinci bărbați au fost extrași din autoturismul puternic avariat. Din nefericire, cu toții prezintă leziuni incompatibile cu viața.

IPJ CLUJ:

IPJ Cluj a informat că luni, 30 martie, în jurul orei 08:00, a fost înregistrat un accident rutier pe DN1F, în zona localității Sânpaul, în care au fost implicate două autocamioane și un autoturism.

În urma impactului, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de circulație. Conform primelor informații, șase persoane au fost rănite. La fața locului intervin echipaje de salvare, fiind solicitat și un elicopter SMURD pentru acordarea asistenței medicale de urgență.

UPDATE IPJ CLUJ:

În data de 30 martie a.c., în jurul orei 08:00, a fost înregistrat un accident rutier pe DN1F-E81, la ieșirea din localitatea Sânpaul, spre Mihăiești.

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiști la fața locului, un bărbat de 38 de ani, din comuna Florești, aflat la volanul unui autoturism care circula din direcția Cluj-Napoca spre Zalău, într-un viraj la stânga ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Acesta ar fi pătruns pe sensul opus de circulație, unde ar fi acroșat partea laterală-spate a unui autocamion.

Ulterior, autoturismul ar fi intrat în coliziune frontală cu un ansamblu de vehicule, la volanul căruia se afla un bărbat de 35 de ani, care circula din direcția Zalău spre Cluj-Napoca.

În urma impactului, din păcate, toate cele 5 persoane aflate în autoturism, inclusiv conducătorul auto, au decedat.

Conducătorii autocamioanelor au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.

UPDATE 10:20

Persoanele decedate au fost identificate, respectiv 3 adulți cu vârste cuprinse între 27-50 de ani și doi minori de 16 și 17 ani.

