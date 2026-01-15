FOTO | ACCIDENT MORTAL pe un sector extrem de circulat al DN1: O femeie a murit după impactul dintre un microbuz și un camion

ACCIDENT MORTAL pe un sector extrem de circulat al DN1: O femeie a murit după impactul dintre un microbuz și un camion

Un accident mortal s-a produs, joi, 15 ianuarie 2026, pe un sector extrem de circulat al Drumului Național 1.

Potrivit IPJ Cluj, la data de 15 ianuarie a.c., în jurul orei 10.30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Huedin au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe DN1E60, între localitatea Păniceni și Izvorul Crișului, între două ansamble de vehicule, soldat cu decesul unei persoane, conducătorul ansamblului de vehicule implicat părăsind locul accidentului.

Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat de 38 de ani, din județul Caraș-Severin, care conducea un ansamblu de vehicule înspre municipiul Cluj-Napoca, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, acroșând un alt ansamblu de vehicule, condus de tânăr de 26 de ani, din județul Neamț, care circula din sensul opus de mers.

Ulterior impactului, bărbatul de 38 de ani ar fi părăsit locul accidentului fără încuviințarea poliției, fiind depistat la scurt timp în localitatea Agireșu.

Din nefericire, în urma evenimentului rutier, a rezultat decesul unei femei de 59 de ani, din județul Neamț, precum și rănirea unei femei de 52 de ani, aflate în ansamblul de vehicule care se deplasa înspre Huedin.

Testările conducătorilor ansamblelor de vehicule au reieșit negative.

În continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul.

Pentru siguranța tuturor participanților la trafic, polițiștii recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de drum și trafic, să respecte semnificația indicatoarelor rutiere, să circule cu prudență sporită pe drumurile naționale intens circulate, să păstreze distanța de siguranță față de celelalte vehicule și să nu părăsească locul accidentului în cazul producerii unui eveniment rutier.

foto: ISU Cluj

