FOTO | ACCIDENT MORTAL pe DN 15: Un bărbat de 45 de ani și-a pierdut viața după impactul dintre o autotutilitară și două căruțe

ACCIDENT MORTAL pe DN 15: Un bărbat de 45 de ani și-a pierdut viața după impactul dintre o autotutilitară și două căruțe

Un accident mortal a avut loc, joi, 28 august 2025, în jurul orei 21.20, pe DN15 E60, în afara localității Chețani, din județul Mureș. În accident au fost implicate o autoutilitară și două căruțe.

Potrivit IPJ Mureș, din primele cercetări efectuate la fața locului de polițiști a reieșit faptul că evenimentul s-a produs pe sensul de mers Luduș-Chețani, la Km 26+820 m, inițial fiind produsă o coliziune față-spate, între o autoutilitară cu remorcă, condusă de un bărbat de 57 de ani, din comuna Luna, județul Cluj, și un vehicul cu tracțiune animală, condus de un bărbat de 43 de ani, din comuna Chețani, județul Mureș.

În urma impactului inițial, în eveniment a fost implicat un alt vehicul cu tracțiune animală, condus de un bărbat de 25 de ani, din comuna Chețani.

Din nefericire, bărbatul de 43 de ani, a fost declarat decedat, la fața locului. De asemenea, conducătorul celui de-al doilea atelaj hipo, respectiv bărbatul de 25 de ani, dar și alte două persoane din vehiculele cu tracțiune animală, respectiv doi bărbați, de 66 și 37 de ani, au fost transportați la o unitate medicală pentru îngrijiri și investigații de specialitate.

Șoferul autoutilitarei a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. De asemenea, acesta a fost condus de polițiști la o unitate medicală, în vederea prelevării mostrelor biologice.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, cercetările continuând pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs accidentul.

foto: ISU Mureș

