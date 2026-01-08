FOTO | Accident MORTAL pe DN 1: Un bărbat a DECEDAT în afara localității Miercurea Sibiului, la limita cu județul Alba

Accident MORTAL pe DN 1: Un bărbat a DECEDAT în afara localității Miercurea Sibiului, la limita cu județul Alba

Un accident mortal a avut loc joi, în jurul orei 12.00, pe DN 1, în afara localității Miercurea Sibiului, la limita cu județul Alba. Un bărbat de aproximativ 50 de ani a decedat.

ISU Sibiu au intervenit de urgentă pe DN1 la ieșire din localitatea Miercurea Sibiului, la un accident rutier.

La fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o autospecială de primă intervenție.

De asemenea, în sprijinul pompierilor sibieni au intervenit un echipaj SMURD din cadru ISU Alba și o ambulanță SAJ din județul Alba.

Ajunse la fața locului echipajele au găsit o persoană de sex masculin încarcerată și inconștientă. S-au efectuat manevre de descarcerare pentru bărbatul în vârstă de aproximativ 50 de ani. Din nefericire acesta prezenta leziuni incompatibile cu viața, medicul declarând decesul acestuia.

Potrivit IPJ Sibiu, nu sunt probleme mari de trafic.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI