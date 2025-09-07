Foto | Accident între Vadu Moților și Poiana Vadului: un autoturism s-a răsturnat. Intervin pompierii

Rămâi conectat

Accident între Vadu Moților și Poiana Vadului: un autoturism s-a răsturnat. Intervin pompierii

acum 2 ore

Accident între Vadu Moților și Poiana Vadului: un autoturism s-a răsturnat. Intervin pompierii

Secția de pompieri Campeni intervine pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs între loalitățile Vadu Moților și Poiana Vadului.

Este vorba despre 1 autourism implicat, fără persoane încarcerate.

Pompierii intervin cu autospecială și cu o ambulanță tip EPA. La fața locului se află și un echipaj de poliție pentru stabilirea cauzelor accidentului.

Din informațiile furnizate de către ISU Alba, un autoturism s-a răsturnat cu roțile în sus. Din fericire nu există victime.

Foto: ISU Alba

