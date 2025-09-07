Foto | Accident între Vadu Moților și Poiana Vadului: un autoturism s-a răsturnat. Intervin pompierii
Accident între Vadu Moților și Poiana Vadului: un autoturism s-a răsturnat. Intervin pompierii
Secția de pompieri Campeni intervine pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs între loalitățile Vadu Moților și Poiana Vadului.
Este vorba despre 1 autourism implicat, fără persoane încarcerate.
Pompierii intervin cu autospecială și cu o ambulanță tip EPA. La fața locului se află și un echipaj de poliție pentru stabilirea cauzelor accidentului.
Din informațiile furnizate de către ISU Alba, un autoturism s-a răsturnat cu roțile în sus. Din fericire nu există victime.
Foto: ISU Alba
