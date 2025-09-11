Rămâi conectat

Ştirea zilei

FOTO | ACCIDENT în Cluj-Napoca, provocat de un vârstnic de 69 de ani din Alba: Un tânăr a ajuns la spital după ce mașina sa a fost acroșată și s-a răsturnat pe carosabil

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

ACCIDENT în Cluj-Napoca, provocat de un vârstnic de 69 de ani din Alba: Un tânăr a ajuns la spital după ce mașina sa a fost acroșată și s-a răsturnat pe carosabil

Un accident rutier a avut loc miercuri noaptea în Cluj-Napoca, fiind provocat de un vârstnic de 69 de ani din Alba. Un tânăr a ajuns la spital după ce mașina sa a fost acroșată și s-a răsturnat pe carosabil.

Potrivit IPJ Cluj, în seara zilei de 10 septembrie, în jurul orei 20:30, polițiștii Biroului Rutier Cluj-Napoca au fost sesizați cu privire la producerea unui accident de circulație pe strada Traian Vuia din municipiu.

Citește și: FOTO | Accident rutier cumplit: Un tânăr de 23 de ani și-a pierdut viața. Un alt bărbat a fost rănit și transportat la spital

Din primele verificări a reieșit că un bărbat de 69 de ani, din județul Alba, aflat la volanul unui autoturism care se deplasa spre centru, pe banda 1 de circulație, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de mers. În urma acestei manevre, ar fi acroșat un alt autoturism, care circula pe banda 2.

Cel de-al doilea vehicul, condus de un tânăr de 27 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, s-a răsturnat pe partea carosabilă.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca cu două autospeciale cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD.

Tânărul a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportat la o unitate spitalicească.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă verificările pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care s-a produs accidentul. Cercetarea la fața locului a fost realizată cu ajutorul scannerului Faro Zone 3D.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | Performanță de excepție a unui crescător de porumbei din Alba: A obținut locul 7 mondial la ”World Cup Roller Fly” 2025 cu rasa Roller de Birmingham, crescuți cu pasiune îmtr-o comună din județ

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 ore

în

10 septembrie 2025

De

Performanță de excepție a unui crescător de porumbei din Alba: A obținut locul 7 mondial la ”World Cup Roller Fly” 2025 cu rasa Roller de Birmingham, crescuți cu pasiune îmtr-o comună din județ Mihai Aldea, un crescător de porumbei din comuna Sântimbru, a obținut o performanță deosebită la Campionatul Mondial ”World Cup Roller Fly” 2025. […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | „Masa care Unește”, record mondial în pregătire, la Alba Iulia. Alexa Vîlcan: „Vor fi 5 tone de mâncare, dar evenimentul nu se reduce la asta. Avem multiple activități. Copiii vor fi cei mai fericiți”

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 13 ore

în

10 septembrie 2025

De

„Masa care Unește”, record mondial în pregătire, la Alba Iulia. Alexa Vîlcan: „Vor fi 5 tone de mâncare, dar evenimentul nu se reduce la asta. Avem multiple activități. Copiii vor fi cei mai fericiți” Alexa Vîlcan, fondatoarea Bloom The World și inițiatoarea proiectului „Masa care Unește”, ne-a oferit detalii despre evenimentul ce va aduna 10.000 […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Caz de infectare cu virusul West Nile în Ocna Mureș: INTERDICȚIE pentru ocnamureșeni și cei care muncesc în orașul salin de a dona sânge

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 ore

în

10 septembrie 2025

De

Caz de infectare cu virusul West Nile în Ocna Mureș: INTERDICȚIE pentru ocnamureșeni și cei care muncesc în orașul salin de a dona sânge Institutul Național de Transfuzire Sanguină a anunțat că în Ocna Mureș a fost confirmat un caz de infecție cu virusul West Nile. În consecință ocnamureșeni și cei care muncesc în orașul […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 36 de minute

PENSII 2025 | Câți beneficiari de indemnizație socială pentru pensionari erau în august 2025

Câți beneficiari de indemnizație socială pentru pensionari erau în august 2025 Numărul total al beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionari...
Actualitateacum 2 ore

SUA marchează 24 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 cu ceremonii de comemorare

Comemorarea atacurilor de la 11 septembrie: Evenimente și inițiative speciale în SUA, la 24 de ani de la tragedie La...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

FOTO | ACCIDENT în Cluj-Napoca, provocat de un vârstnic de 69 de ani din Alba: Un tânăr a ajuns la spital după ce mașina sa a fost acroșată și s-a răsturnat pe carosabil

ACCIDENT în Cluj-Napoca, provocat de un vârstnic de 69 de ani din Alba: Un tânăr a ajuns la spital după...
Ştirea zileiacum 11 ore

FOTO | Performanță de excepție a unui crescător de porumbei din Alba: A obținut locul 7 mondial la ”World Cup Roller Fly” 2025 cu rasa Roller de Birmingham, crescuți cu pasiune îmtr-o comună din județ

Performanță de excepție a unui crescător de porumbei din Alba: A obținut locul 7 mondial la ”World Cup Roller Fly”...

Curier Județean

Curier Județeanacum 6 minute

11-12 septembrie 2025 | Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025: Alba Iulia găzduiește jurizarea pentru regiunile Centru și Vest

Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025: Alba Iulia găzduiește jurizarea pentru regiunile Centru și Vest Directorii de școală finaliști din...
Curier Județeanacum 14 ore

Participare record pentru o cauză nobilă: Peste 70 de alergători din Alba la ediția 2025 a ultramaratonului Autism 24h de la Mamaia. LISTA

Peste 70 de alergători din Alba la ediția 2025 a ultramaratonului Autism 24h de la Mamaia Asociația Centrul de Autism...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 21 de ore

Comunicat de presă | Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța”

Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța” Am...
Politică Administrațieacum 2 zile

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 2 zile

9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume se sărbătoresc

9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume poartă sărbătoriții În cea de-a doua zi după...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

9 septembrie: Evenimente și personalități marcante care au influențat istoria și cultura

9 septembrie: Evenimente importante și personalități marcante care au influențat istoria, cultura și societatea Ziua de 9 septembrie a adus...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea