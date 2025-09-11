FOTO | ACCIDENT în Cluj-Napoca, provocat de un vârstnic de 69 de ani din Alba: Un tânăr a ajuns la spital după ce mașina sa a fost acroșată și s-a răsturnat pe carosabil

ACCIDENT în Cluj-Napoca, provocat de un vârstnic de 69 de ani din Alba: Un tânăr a ajuns la spital după ce mașina sa a fost acroșată și s-a răsturnat pe carosabil

Un accident rutier a avut loc miercuri noaptea în Cluj-Napoca, fiind provocat de un vârstnic de 69 de ani din Alba. Un tânăr a ajuns la spital după ce mașina sa a fost acroșată și s-a răsturnat pe carosabil.

Potrivit IPJ Cluj, în seara zilei de 10 septembrie, în jurul orei 20:30, polițiștii Biroului Rutier Cluj-Napoca au fost sesizați cu privire la producerea unui accident de circulație pe strada Traian Vuia din municipiu.

Din primele verificări a reieșit că un bărbat de 69 de ani, din județul Alba, aflat la volanul unui autoturism care se deplasa spre centru, pe banda 1 de circulație, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de mers. În urma acestei manevre, ar fi acroșat un alt autoturism, care circula pe banda 2.

Cel de-al doilea vehicul, condus de un tânăr de 27 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, s-a răsturnat pe partea carosabilă.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca cu două autospeciale cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD.

Tânărul a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportat la o unitate spitalicească.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă verificările pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care s-a produs accidentul. Cercetarea la fața locului a fost realizată cu ajutorul scannerului Faro Zone 3D.

